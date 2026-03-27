Familiares y amigos buscan a Eric Fernando en Medellín, desapareció tras salir con una amiga al Parque Lleras

Resumen: El cuerpo fue localizado en una zona rural ubicada entre el municipio de Jericó y el sector de Puente Iglesias, en el suroeste antioqueño

¡Urgente! Hallan cuerpo que sería del estadounidense Eric Gutiérrez en el suroeste antioqueño.

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó hace pocos minutos una noticia que enluta a la comunidad internacional: el hallazgo de un cuerpo sin vida que, con una “muy alta probabilidad”, pertenece a Eric Gutiérrez, el ciudadano salvadoreño-estadounidense que permanecía desaparecido desde el pasado domingo 22 de marzo.

El hallazgo: Entre Jericó y Puente Iglesias

El cuerpo fue localizado en una zona rural ubicada entre el municipio de Jericó y el sector de Puente Iglesias, en el suroeste antioqueño. De inmediato, se coordinó el traslado de los restos hacia la sede de Medicina Legal en Medellín, donde se realizarán las pruebas técnicas y el reconocimiento oficial para confirmar la identidad del extranjero.

El mandatario local informó que ya se comunicó personalmente con el padre de la víctima, quien se encuentra en la capital antioqueña, para entregarle la dolorosa noticia. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos y el Cónsul General ya fueron notificados oficialmente de la situación.

Ofensiva judicial: Extradición para los responsables

Gutiérrez fue enfático en que la investigación, liderada por la Policía Nacional y la Fiscalía, está “muy avanzada” y cuenta con pistas claras sobre quiénes estarían detrás de este hecho. Ante la gravedad del caso, el alcalde lanzó una advertencia directa a los criminales:

“Que se haga justicia. Inclusive que los responsables sean pedidos en extradición”, sentenció el mandatario a través de sus canales oficiales.

Este anuncio eleva la presión sobre las bandas dedicadas al hurto o extorsión de extranjeros en la región, sugiriendo que el caso será tratado como un asunto de seguridad transnacional.

Rueda de prensa en la tarde

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Para brindar detalles sobre los móviles del crimen y los avances en las capturas, la Alcaldía de Medellín citó a una rueda de prensa esta tarde. En ella participarán:

Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín.

Manuel Villa Mejía, Secretario de Seguridad y Convivencia.

Desde la Secretaría de Seguridad se espera que se revelen grabaciones de cámaras de seguridad o testimonios que permitieron rastrear la ruta de Eric Gutiérrez desde que se le perdió el rastro el domingo pasado.