Resumen: Un operativo en el sector La Divisa, en el corregimiento San Cristóbal de Medellín, dejó seis construcciones removidas y una obra suspendida por falta de permisos. Además, 78 edificaciones quedaron bajo revisión por posibles incumplimientos urbanísticos. La intervención busca proteger terrenos destinados a uso público y evitar riesgos a la seguridad y fraudes en la venta de predios.

¡Tatequieto a las invasiones! Tumban seis construcciones ilegales y frenan una obra en San Cristóbal

Un operativo adelantado en el sector La Divisa, en el corregimiento San Cristóbal de Medellín, dejó como resultado la remoción de seis construcciones y la suspensión de una obra que se ejecutaba sin los permisos requeridos.

Las acciones se concentraron en un lote de propiedad del Distrito que estaba siendo ocupado de manera irregular. Según las autoridades, el predio no cuenta con condiciones para edificación, ya que está destinado a uso público proyectado, lo que impide cualquier tipo de construcción. Este espacio, de 17.798 metros cuadrados, está previsto para futuros proyectos comunitarios como parques o zonas verdes.

Zona bajo control por ocupaciones irregulares

Durante la intervención también se identificaron 78 edificaciones que entraron en proceso de revisión por posibles incumplimientos urbanísticos. De acuerdo con la Secretaría de Gestión y Control Territorial, varios de estos casos ya contaban con antecedentes técnicos, lo que evidencia una ocupación reiterada en el sector.

La Divisa hace parte de los 65 puntos priorizados por el Distrito debido al aumento de construcciones ilegales. En estas zonas se mantienen controles permanentes, recorridos de inspección y jornadas de sensibilización para frenar la ocupación de suelo no autorizado.

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Desde la Subsecretaría de Control Urbanístico se explicó que estas intervenciones no solo responden al cumplimiento de la norma, sino que también buscan prevenir riesgos asociados a construcciones sin permisos, las cuales pueden comprometer la seguridad de quienes las habitan y de su entorno. Asimismo, se indicó que en lo corrido del año se han realizado 41 remociones en San Cristóbal, con 1.259 metros cuadrados recuperados.

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Llamado a evitar engaños en la compra de predios

Las autoridades también advirtieron sobre posibles esquemas de comercialización irregular de lotes en este tipo de sectores, donde personas podrían estar siendo inducidas a adquirir terrenos sin condiciones legales para construir.

En ese sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía para verificar la situación jurídica de los predios antes de cualquier compra, revisar la titularidad y las restricciones existentes, y denunciar cualquier irregularidad.

Además, señalaron que el objetivo es evitar nuevas ocupaciones en suelos no aptos, proteger el ordenamiento territorial y prevenir afectaciones económicas y legales a los ciudadanos.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, la Policía Nacional, la Personería y la Corregiduría de San Cristóbal, como parte de las estrategias para recuperar espacio público y controlar el crecimiento urbano no autorizado en Medellín.