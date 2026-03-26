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    En menos de una hora se registraron 51 descargas eléctricas y continúan las fuertes lluvias en el Valle de Aburrá

    Las autoridades monitorean la situación ante posibles emergencias por la intensidad de las lluvias.

    Publicado por: Melissa Noreña

    En menos de una hora se registraron 51 descargas eléctricas y continúan las fuertes lluvias en el Valle de Aburrá

    Resumen: En menos de una hora, el Valle de Aburrá registró 51 descargas eléctricas mientras fuertes lluvias afectan a varios municipios, incluyendo Medellín, Sabaneta, Envigado y Caldas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una fuerte tormenta encendió las alertas por las descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, luego de que en la última media hora se reportaran al menos 51 rayos en diferentes municipios del área metropolitana.

    De acuerdo con el más reciente balance, las descargas eléctricas en el Valle de Aburrá se distribuyeron principalmente en Sabaneta con 16 registros, Caldas con 13, Envigado con 12, La Estrella con 8 y Medellín con 2.

    Según el reporte, se presentan precipitaciones de alta intensidad en municipios como Bello, además de Caldas, Envigado y Sabaneta, así como en sectores de Medellín, especialmente en las comunas de Belén y El Poblado.

    En otras zonas, como Itagüí, La Estrella y el occidente de Medellín, las lluvias se mantienen con intensidad moderada.

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    Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante posibles emergencias derivadas de esta combinación de lluvias y descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, que podrían generar afectaciones en la movilidad, interrupciones eléctricas o riesgos para la ciudadanía.

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    Se recomienda evitar zonas abiertas durante tormentas eléctricas, no refugiarse bajo árboles y estar atentos a los canales oficiales, ya que las condiciones climáticas podrían mantenerse en las próximas horas.

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