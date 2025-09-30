Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín lidera el empleo nacional: Tasa de desocupación es la más baja del país, con un 6.4%

Medellín y su área metropolitana alcanzaron el primer puesto a nivel nacional con la tasa de desocupación más baja del país.

Según el más reciente informe del DANE, para el trimestre de junio a agosto de 2025, la cifra se ubicó en un histórico 6.4%, lo que representa una reducción significativa de 1.9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se situó en 8.3%.

Este logro económico consolida a la capital antioqueña y su entorno como un referente de resiliencia y competitividad en Colombia, superando a ciudades como Villavicencio y Cali.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, celebró el resultado destacando la coordinación entre el sector público y el privado.

“Nosotros creemos que no existe mejor política social, que la generación de empleo”, afirmó Gutiérrez, quien atribuyó el éxito al trabajo articulado.

El mandatario subrayó que la reducción es el resultado de la colaboración con empresarios, academia y gremios. «Esto no es el resultado simplemente de una Alcaldía. Este es el resultado del trabajo en equipo con el sector productivo, los empresarios, la sociedad civil y las universidades», puntualizó.

El impacto de las políticas de desarrollo económico se traduce en 95.457 nuevos ocupados, elevando el total de personas empleadas en la región metropolitana a 2.180.277.

Los sectores que más impulsaron esta histórica cifra de tasa de desocupación fueron la industria manufacturera, con 64.683 nuevos puestos de trabajo; seguida por transporte y almacenamiento (27.939); administración pública, educación y salud (14.760); y alojamiento y servicios de comida (10.267).

Como ejemplo de las estrategias implementadas, el alcalde mencionó el reciente evento Empleo Fest, donde se presentaron más de 10.000 ofertas de empleo, conectando a 160 empresas y 40 instituciones educativas con más de 10.000 ciudadanos en Plaza Mayor.

Además, se llevó a cabo el programa Capital Semilla, que premió con $15 millones a 60 emprendedores de base tecnológica.

La ciudad ha reafirmado su compromiso de seguir fortaleciendo la generación de empleo y la confianza para la inversión.

