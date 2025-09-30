Resumen: La Policía Metropolitana de Bogotá asistió a una bebé recién nacida en la Terminal del Salitre que presentaba signos de desnutrición urgente. Una patrullera que había sido madre recientemente, en un acto humanitario, alimentó a la menor. La bebé fue puesta a disposición de las autoridades administrativas para el restablecimiento de sus derechos, ya que el hombre que la cargaba (presunto tío) no pudo acreditar la consanguinidad con documentación.

¡Conmoción en Bogotá! Policía rescató y alimentó a bebé en aparente estado de desnutrición en la Terminal del Salitre

Una delicada situación fue atendida por la Policía Metropolitana de Bogotá en la Terminal de Transporte del Salitre, luego de que una menor de edad alertara a los uniformados por el llanto constante de una bebé.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre —quien aseguró ser el tío de la pequeña— cargándola de manera riesgosa, mientras al parecer pedía dinero en las instalaciones de la terminal. De inmediato, los policías constataron que la recién nacida presentaba signos de necesidad urgente de alimentación.

En un acto de humanidad, una patrullera adscrita al Grupo de Infancia y Adolescencia, quien recientemente fue madre, decidió alimentar a la bebé en el lugar para salvaguardar su estado nutricional.

El llanto de esta bebé, con signos de desnutrición, quien se encontraba en la Terminal con un hombre en situación de mendicidad, alertó a la @PoliciaBogota. Una uniformada la amamantó y luego fue entregada al @ICBFColombia para el restablecimiento de sus derechos.

Durante la atención se verificó que los acompañantes de la menor no tenían documentos que acreditaran el grado de consanguinidad, por lo que la niña fue dejada bajo custodia de la autoridad administrativa correspondiente, con el fin de adelantar el proceso de comprobación y restablecimiento de sus derechos.

La Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad de Bogotá reiteraron que continuarán trabajando de manera articulada con las entidades competentes para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad.