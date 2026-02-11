Resumen: Medellín registró una tasa de tránsito a la educación superior del 49.36%, superando el promedio nacional. Gracias a Sapiencia y Matrícula Cero, miles de bachilleres ya son universitarios.

Medellín logra la tasa más alta de bachilleres que entran a la educación superior en los últimos 4 años

La capital antioqueña se consolida como el referente en la educación. Según las cifras más recientes del Ministerio de Educación Nacional, Medellín alcanzó en 2024 una tasa de tránsito inmediato a la educación superior del 49.36%, la cifra más alta registrada desde 2020.

Este logro sitúa a la ciudad muy por encima del promedio nacional (45.94%) y del departamental (44.23%), demostrando que la apuesta por los jóvenes está dando frutos reales.

El impulso detrás de estos números es la inversión histórica de $6.8 billones que la alcaldía ha destinado para este cuatrienio. Programas bandera como Matrícula Cero y los Fondos Sapiencia han sido los motores que permitieron que, solo en 2024, un total de 11.539 bachilleres ingresaran directamente a programas de pregrado, técnica o tecnología, rompiendo las barreras económicas que antes truncaban sus sueños.

Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia, destacó que la ciudad ha destinado más de un billón y medio de pesos para que la educación postsecundaria no sea un privilegio de pocos.

“Somos el motor que articula recursos y actores para convertir la formación en una oportunidad real para miles de jóvenes”, afirmó el funcionario.

Estos recursos no solo cubren el costo de la matrícula, sino que garantizan el acompañamiento integral para evitar que los estudiantes abandonen sus carreras por falta de recursos.

Aunque las cifras oficiales del Ministerio se publican con un año de rezago debido a los tiempos de reporte de las instituciones, la tendencia para 2026 es de consolidación.

Con la continuidad de las estrategias de acceso y permanencia, Medellín apunta a que ningún joven con ganas de estudiar se quede por fuera del sistema productivo y académico de la ciudad.

