Ahí sí sale corriendo… Revelan video de cómo la Policía dio de baja a un bandido que les disparó

A través de sus canales oficiales, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, hizo público el video que registra el momento exacto del violento enfrentamiento ocurrido la noche del 10 de febrero en el barrio Campo Valdés, de Aranjuez. El mandatario utilizó las imágenes para respaldar la actuación de la Policía Nacional y enviar un mensaje de contundencia contra la criminalidad en la ciudad.

El ataque registrado en cámara

Según lo expuesto por el alcalde y los reportes judiciales, el incidente se desencadenó cuando una patrulla del cuadrante interceptó una motocicleta negra de placas GYE-05H en la Carrera 47 con Calle 69. En las imágenes se observa cómo, tras la orden de pare, el parrillero desenfundó un revólver y disparó de manera inmediata contra los dos uniformados, impactando a uno de ellos en el rostro.

“Nuestros policías reaccionaron de manera inmediata y valiente. Lograron neutralizar al agresor y capturar al conductor de la moto, gracias al apoyo ciudadano”, destacó Gutiérrez en su declaración.

Reporte de capturas e incautaciones

El balance oficial confirma la neutralización del agresor (quien falleció en el lugar) y la captura de Diego Alejandro Z. A., de 19 años, quien conducía el vehículo. Además, el alcalde informó que en el procedimiento se incautó:

Un revólver marca Taurus calibre 38.

Munición para la misma.

Un arma neumática adicional.

Estado de los uniformados

El mandatario local mostró su preocupación por la salud de los agentes lesionados, informando que uno de ellos, el Subintendente con más de 21 años en la institución, será sometido a una cirugía maxilofacial en el transcurso de esta mañana debido a la gravedad del impacto recibido en su rostro.

“A ellos, todo nuestro respaldo y reconocimiento, son unos héroes”, afirmó Gutiérrez, enfatizando que Medellín no retrocederá frente a la delincuencia y que se mantendrá la determinación para proteger a la ciudadanía.

