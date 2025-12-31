Así quedan las nuevas tarifas de buses y microbuses en Envigado para 2026

Resumen: Envigado definió las nuevas tarifas del transporte público que regirán desde enero de 2026. Conozca cuánto costará el pasaje en buses y microbuses.

A partir del 1 de enero de 2026, los usuarios del transporte público colectivo en Envigado deberán ajustarse a las nuevas tarifas definidas por la administración municipal para buses, microbuses y busetas que operan en rutas urbanas y rurales del municipio.

La Alcaldía de Envigado informó que el reajuste quedó oficializado mediante un acto administrativo expedido a finales de 2025, luego de un estudio técnico liderado por la Secretaría de Movilidad.

En este análisis se evaluaron factores como el aumento en los costos de operación, el mantenimiento de los vehículos, el precio de los insumos y las condiciones socioeconómicas del territorio.

Según lo establecido, las tarifas para las rutas urbanas alimentadoras quedaron unificadas. Tanto buses como microbuses y busetas tendrán un valor cercano a los $3.650 por trayecto, con el objetivo de simplificar el cobro y facilitar la identificación del pasaje por parte de los usuarios.

En cuanto a las rutas rurales, los valores varían de acuerdo con la distancia y las condiciones de acceso. Para el corredor Las Palmas–Perico–Pantanillo, el pasaje fue fijado alrededor de los $5.400, mientras que la ruta hacia el sector de La Catedral tendrá un costo aproximado de $4.700. En el caso de Arenales y zonas aledañas, el valor autorizado será cercano a los $4.050.

La alcaldía explicó que estas diferencias responden a los recorridos más extensos y a las dificultades operativas propias de las vías rurales, donde el transporte cumple un papel clave en la conectividad de las comunidades.

Las empresas transportadoras estarán habilitadas para aplicar las nuevas tarifas desde el primer día de 2026. Como medida de control, todos los vehículos deberán portar una calcomanía visible en el parabrisas, donde se indique claramente el valor autorizado del pasaje, evitando cobros irregulares.

