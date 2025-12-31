Fuego sin control: dos incendios simultáneos prendieron las alarmas en Bello y Copacabana

Resumen: Dos incendios simultáneos en Bello y Copacabana activaron a los cuerpos de bomberos. Autoridades investigan posible uso de pólvora como causa.

La madrugada de este 31 de diciembre fue marcada por el humo y la preocupación, luego de que se reportaran incendios de gran magnitud en jurisdicción de los municipios de Bello y Copacabana.

Las emergencias movilizaron de inmediato a los cuerpos de bomberos y a los organismos de gestión del riesgo, mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas de las conflagraciones.

El primer incendio se presentó en inmediaciones del cerro Quitasol, en Bello, una zona de alta sensibilidad ambiental donde la vegetación seca facilita la rápida propagación de las llamas. Allí, unidades del Cuerpo de Bomberos, en articulación con la Secretaría de Gestión del Riesgo, iniciaron labores de control y monitoreo apoyadas por cámaras térmicas, con el fin de identificar puntos críticos y evitar que el fuego se extendiera hacia áreas pobladas.

Lea también: “No hay puestos” y los “jóvenes vivirán un éxodo”: el fuerte análisis de Álvaro Uribe sobre el salario mínimo

Las autoridades no descartan que este evento esté relacionado con la liberación de globos de mecha u otras prácticas irresponsables asociadas al uso de elementos pirotécnicos, una hipótesis que ya es materia de investigación. En este sector, las conflagraciones suelen repetirse durante temporadas secas y festividades, lo que mantiene en alerta permanente a los organismos de emergencia.

De manera simultánea, en Copacabana se atendió otro incendio que se registró muy cerca de una unidad residencial. La emergencia generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del municipio.

Desde la Alcaldía de Copacabana informaron que, aunque no se reportan personas lesionadas ni viviendas afectadas, se activaron todos los protocolos de atención para controlar la situación y proteger a la comunidad. Las causas del incendio también son objeto de análisis por parte de las autoridades competentes.

Los organismos de socorro reiteraron el llamado a la ciudadanía para abstenerse de usar pólvora o realizar quemas, recordando que estas prácticas pueden desencadenar emergencias de gran impacto ambiental y social.

Más noticias de Antioquia