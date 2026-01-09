Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Urgente! Quedaron definidas las tarifas de los pasajes en Metro y buses en el Valle de Aburrá

    Las tarifas de los buses y del Metro en todo el Valle de Aburrá aumentaron menos de lo que subió el mínimo, pero más que la inflación.

    Publicado por: Julian Medina

    Así quedan las nuevas tarifas de buses y microbuses en Envigado para 2026 Valle de Aburrá
    Foto de Min30/archivo.
    ¡Urgente! Quedaron definidas las tarifas de los pasajes en Metro y buses en el Valle de Aburrá

    Resumen: A partir del 10 de enero de 2026, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA) implementará un ajuste tarifario promedio del 11,9%, una cifra que las autoridades destacan por estar muy por debajo del incremento del 23,7% en el salario mínimo. Bajo este nuevo esquema, el pasaje para el usuario frecuente del Metro subirá a $3.820, mientras que las rutas integradas y colectivas entre municipios tendrán costos que oscilan entre los $3.800 y los $5.890, dependiendo de la distancia y la cuenca. Este incremento, aunque superior a la proyección inicial del 8,7%, fue necesario para cubrir los costos operativos de combustible y nómina sin trasladar la totalidad de la carga económica al ciudadano, gracias a los subsidios asumidos por el Distrito de Medellín y el Metro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en su calidad de autoridad de transporte, anunció oficialmente el ajuste en los precios del Sistema Integrado de Transporte (SITVA). La decisión, tomada tras un análisis técnico y financiero, busca equilibrar la sostenibilidad del sistema con la protección del bolsillo de los ciudadanos ante el fuerte incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.

    Aunque inicialmente se proyectaba un alza del 8,7%, el nuevo panorama económico obligó a situar el ajuste final en un 11,9%. No obstante, esta cifra sigue estando significativamente por debajo del aumento del salario mínimo (23,7%), gracias a que el Distrito de Medellín y el Metro están asumiendo parte de los costos operativos.

    Le puede interesar: ¡Urgente! Quedaron definidas las tarifas de los pasajes en Metro y buses en el Valle de Aburrá

    A continuación, presentamos el desglose completo de las nuevas tarifas que regirán desde este sábado:

    1. Transporte Masivo (Metro, Tranvía, Cable y Metroplús)

    El ajuste en este componente promedia el 12,1% según el tipo de tarjeta Cívica:

    Perfil Frecuente: $3.820 (Aumento de $390)

    Perfil Estudiantil (Municipio): $1.600

    Adulto Mayor: $3.330

    Al Portador / Eventual: $4.400

    Personas con discapacidad: $2.720

    2. Transporte Público Colectivo (Buses y Microbuses)

    Para las rutas que conectan los distintos municipios del Valle de Aburrá, el incremento varía entre los $300 y $550, quedando los precios de la siguiente manera:

    Tarifa General (Municipios Conurbados): $3.800

    Caldas – Medellín: $4.000

    Barbosa – Medellín: $5.350

    Girardota – Medellín: $4.400

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Copacabana – Medellín: $3.900

    Bello – Medellín: $3.900

    Itagüí – Medellín: $3.800

    Envigado – Medellín: $3.800 (bus) / $3.900 (micro)

    Sabaneta – Medellín: $3.800

    La Estrella – Medellín: $3.800

    3. Rutas Integradas (SITVA)
    Las rutas que alimentan al sistema masivo tendrán un incremento promedio del 13,3%:

    Bello (Cuenca 1): $4.715

    Medellín / Itagüí / La Estrella (Cuenca 4): $4.715

    Envigado / Sabaneta (Cuenca 5): $4.765

    Girardota (Cuenca 7): $5.040 (bus) / $5.390 (micro)

    Copacabana (Cuenca 7): $4.740

    Barbosa (Cuenca 7): $5.890

    Caldas (Cuenca 9): $4.890

    Las autoridades enfatizaron que este ajuste es necesario para garantizar el mantenimiento de la flota, la estabilidad laboral de los trabajadores del sector y la seguridad de los millones de pasajeros que se movilizan diariamente.

    ¡Urgente! Quedaron definidas las tarifas de los pasajes en Metro y buses en el Valle de Aburrá

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.