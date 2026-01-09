¡Urgente! Quedaron definidas las tarifas de los pasajes en Metro y buses en el Valle de Aburrá

Resumen: A partir del 10 de enero de 2026, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA) implementará un ajuste tarifario promedio del 11,9%, una cifra que las autoridades destacan por estar muy por debajo del incremento del 23,7% en el salario mínimo. Bajo este nuevo esquema, el pasaje para el usuario frecuente del Metro subirá a $3.820, mientras que las rutas integradas y colectivas entre municipios tendrán costos que oscilan entre los $3.800 y los $5.890, dependiendo de la distancia y la cuenca. Este incremento, aunque superior a la proyección inicial del 8,7%, fue necesario para cubrir los costos operativos de combustible y nómina sin trasladar la totalidad de la carga económica al ciudadano, gracias a los subsidios asumidos por el Distrito de Medellín y el Metro.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en su calidad de autoridad de transporte, anunció oficialmente el ajuste en los precios del Sistema Integrado de Transporte (SITVA). La decisión, tomada tras un análisis técnico y financiero, busca equilibrar la sostenibilidad del sistema con la protección del bolsillo de los ciudadanos ante el fuerte incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.
Aunque inicialmente se proyectaba un alza del 8,7%, el nuevo panorama económico obligó a situar el ajuste final en un 11,9%. No obstante, esta cifra sigue estando significativamente por debajo del aumento del salario mínimo (23,7%), gracias a que el Distrito de Medellín y el Metro están asumiendo parte de los costos operativos.
A continuación, presentamos el desglose completo de las nuevas tarifas que regirán desde este sábado:
1. Transporte Masivo (Metro, Tranvía, Cable y Metroplús)
El ajuste en este componente promedia el 12,1% según el tipo de tarjeta Cívica:
Perfil Frecuente: $3.820 (Aumento de $390)
Perfil Estudiantil (Municipio): $1.600
Adulto Mayor: $3.330
Al Portador / Eventual: $4.400
Personas con discapacidad: $2.720
2. Transporte Público Colectivo (Buses y Microbuses)
Para las rutas que conectan los distintos municipios del Valle de Aburrá, el incremento varía entre los $300 y $550, quedando los precios de la siguiente manera:
Tarifa General (Municipios Conurbados): $3.800
Caldas – Medellín: $4.000
Barbosa – Medellín: $5.350
Girardota – Medellín: $4.400
Copacabana – Medellín: $3.900
Bello – Medellín: $3.900
Itagüí – Medellín: $3.800
Envigado – Medellín: $3.800 (bus) / $3.900 (micro)
Sabaneta – Medellín: $3.800
La Estrella – Medellín: $3.800
3. Rutas Integradas (SITVA)
Las rutas que alimentan al sistema masivo tendrán un incremento promedio del 13,3%:
Bello (Cuenca 1): $4.715
Medellín / Itagüí / La Estrella (Cuenca 4): $4.715
Envigado / Sabaneta (Cuenca 5): $4.765
Girardota (Cuenca 7): $5.040 (bus) / $5.390 (micro)
Copacabana (Cuenca 7): $4.740
Barbosa (Cuenca 7): $5.890
Caldas (Cuenca 9): $4.890
Las autoridades enfatizaron que este ajuste es necesario para garantizar el mantenimiento de la flota, la estabilidad laboral de los trabajadores del sector y la seguridad de los millones de pasajeros que se movilizan diariamente.
