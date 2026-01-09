¡Urgente! Quedaron definidas las tarifas de los pasajes en Metro y buses en el Valle de Aburrá

Resumen: A partir del 10 de enero de 2026, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA) implementará un ajuste tarifario promedio del 11,9%, una cifra que las autoridades destacan por estar muy por debajo del incremento del 23,7% en el salario mínimo. Bajo este nuevo esquema, el pasaje para el usuario frecuente del Metro subirá a $3.820, mientras que las rutas integradas y colectivas entre municipios tendrán costos que oscilan entre los $3.800 y los $5.890, dependiendo de la distancia y la cuenca. Este incremento, aunque superior a la proyección inicial del 8,7%, fue necesario para cubrir los costos operativos de combustible y nómina sin trasladar la totalidad de la carga económica al ciudadano, gracias a los subsidios asumidos por el Distrito de Medellín y el Metro.