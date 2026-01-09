Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: EE.UU. activa Operación Southern Spear en Venezuela. Bloqueo naval a 16 petroleros que huían con 12 millones de barriles de crudo tras caída de Maduro.

Estados Unidos intercepta otro petrolero venezolano en fuga durante bloqueo naval

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos activó la “Operación Southern Spear” (Lanza del Sur), un bloqueo naval implacable diseñado para tomar el control total del petróleo de Venezuela.

Según reportes de satélite y empresas de vigilancia como TankerTrackers, al menos 16 buques petroleros sancionados huyeron de aguas venezolanas apenas se confirmó la detención de Maduro.

Trece de estas embarcaciones llevan consigo una carga de 12 millones de barriles de crudo con destino a China, pero se encuentran bajo el asedio de la Guardia Costera estadounidense.

“Las flotas fantasma no eludirán la justicia”, sentenció la gobernadora y funcionaria Kristi Noem, destacando el dominio absoluto de EE. UU. en el Caribe.

Buques como el Aquila II, Bertha, Verónica III y Vesna han sido detectados realizando maniobras de “spoofing” (transmisión de señales GPS falsas) y apagando sus sistemas de identificación para intentar burlar el cerco. Sin embargo, la tecnología del programa europeo Copernicus ya los tiene en la mira.

El bloqueo no solo afecta a los barcos en aguas caribeñas, sino que pone en jaque a casi 600 petroleros sancionados en todo el mundo, incluyendo naves con vínculos sospechosos con Rusia e Irán.

Mientras la flota encubierta intenta escapar, la administración de Donald Trump ya mueve sus fichas para manejar el 12,7% del crudo venezolano, una jugada que busca estabilizar la economía de la región y restaurar la seguridad.

Paralelamente, países como Suiza han ordenado el bloqueo de activos de Maduro, cerrando el cerco financiero sobre el círculo del depuesto mandatario.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.” In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

