Resumen: La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, advirtió que la tarifa de energía en Colombia podría subir por menor generación hidroeléctrica, uso de térmicas y altos precios del gas.

Estas son las razones por las que podría subir la tarifa de energía

La tarifa de energía en Colombia podría aumentar debido al panorama que atraviesa el sistema eléctrico nacional, según advirtió la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, durante el debate sobre el presupuesto del sector para 2027 realizado el pasado 8 de septiembre ante las comisiones económicas del Congreso.

La funcionaria explicó que el sistema enfrenta dificultades relacionadas principalmente con la disminución de la generación hidroeléctrica, el mayor uso de plantas térmicas y el incremento en los precios del gas utilizado para producir electricidad.

Arboleda señaló que esta situación podría generar presión sobre la tarifa de energía, especialmente ante la llegada del fenómeno de El Niño, que puede reducir las lluvias y los niveles de agua disponibles para las hidroeléctricas.

“No nos digamos mentiras, la tarifa tiene que subir”, afirmó la ministra durante su intervención. Según explicó, los recursos habituales podrían no ser suficientes para atender toda la demanda, lo que obligaría a depender en mayor medida de fuentes de generación que tienen costos más elevados.

Lea también: ¡Revelan el cartel de los más buscados! Cazan a los cabecillas del Clan del Golfo en Antioquia

La ministra también indicó que el gas representa un factor adicional de presión, debido a sus precios y a las condiciones del mercado internacional. A esto se suman los mantenimientos y eventuales fallas operativas que pueden presentarse en algunas plantas durante los periodos de sequía.

Otro de los puntos planteados durante el debate fue la diferencia entre los costos de producción y el valor que reciben las empresas generadoras. Arboleda cuestionó la posibilidad de exigirles asumir pérdidas cuando, según el ejemplo expuesto, producir un kilovatio puede costar hasta 1.200 pesos, mientras que la tarifa reconocida sería de 400 pesos.

En Colombia, una parte importante de la generación eléctrica depende de las hidroeléctricas. Sin embargo, cuando disminuyen los niveles de los embalses, aumenta la necesidad de recurrir a plantas térmicas, cuyo funcionamiento implica mayores costos.

La combinación de menor disponibilidad de agua, generación más costosa y una posible mayor demanda podría presionar nuevamente la tarifa de energía para los hogares y empresas.

Más noticias de Colombia