Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La movilidad en la avenida Regional se vio afectada durante la tarde de este sábado por varios accidentes y un aumento del flujo vehicular. Entre los hechos registrados estuvo una persecución relacionada con un presunto hurto, que terminó con una motocicleta y dos vehículos particulares involucrados y dejó dos personas lesionadas, sin heridas de gravedad.

¡Tarde de caos en Medellín! Accidentes y viajeros colapsaron la avenida Regional

Una complicada jornada de movilidad se registró este sábado 19 de septiembre en Medellín, especialmente sobre la avenida Regional, donde la circulación se vio afectada en el tramo comprendido entre El Poblado y Acevedo.

El alto número de vehículos que transitó por este corredor generó desplazamientos lentos y demoras para quienes se movilizaban hacia diferentes sectores del norte del Valle de Aburrá.

A este aumento en el flujo vehicular se sumaron varios accidentes registrados durante la tarde, entre ellos un siniestro que involucró una motocicleta y dos vehículos particulares.

Una persecución terminó en accidente

Uno de los hechos que afectó la movilidad se originó durante una persecución. Según la información conocida, un vehículo particular seguía a un motociclista, en un procedimiento que estaría relacionado con un presunto caso de hurto.

En medio del seguimiento se produjo una colisión entre el automóvil y la motocicleta. Posteriormente, el vehículo particular impactó la parte trasera de otro automóvil que transitaba por el sector.

Esto le podría interesar: ¡Quedó una belleza! El Juan Pablo II ya tiene nuevo circuito para trotar y montar bici

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Después del accidente, el motociclista abandonó la motocicleta y huyó del lugar.

El hecho también dejó personas lesionadas. Dos ocupantes del primer vehículo resultaron afectados, aunque las lesiones no fueron reportadas como de gravedad.

La Regional registró alta congestión

Mientras se atendía esta situación y otros accidentes registrados durante la jornada, la cantidad de vehículos que circuló por la avenida Regional incrementó las dificultades para avanzar.

La congestión se presentó en el corredor entre El Poblado y Acevedo, afectando especialmente a quienes utilizaron esta vía para dirigirse hacia el norte del Valle de Aburrá.

La situación ocurrió además durante un fin de semana en el que muchas personas se desplazaron fuera de la ciudad con motivo de la celebración de Amor y Amistad, lo que contribuyó al aumento del tránsito vehicular durante la jornada.