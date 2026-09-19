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Resumen: La pista multipropósito del Juan Pablo II fue renovada y ya está disponible. La obra hace parte del Gran Parque Medellín, que transformará 210.000 metros cuadrados.

¡Quedó una belleza! El Juan Pablo II ya tiene nuevo circuito para trotar y montar bici

La renovada pista multipropósito del Aeroparque Juan Pablo II volvió a estar disponible para la ciudadanía luego de los trabajos realizados por la Alcaldía de Medellín como parte de la tercera fase del proyecto Gran Parque Medellín.

La intervención incluyó la renovación de la superficie destinada al ciclismo y al trote, además de la demarcación del circuito. El recorrido cuenta ahora con una nueva superficie y pasó a tener dos carriles para trotar, con una extensión de 1,6 kilómetros.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, destacó la recuperación de este escenario deportivo y señaló que dentro del parque también se contempla otro circuito de 1,6 kilómetros, además de espacios de esparcimiento y un nuevo gimnasio.

La tercera fase del Gran Parque Medellín presenta un avance cercano al 80% y contempla una inversión superior a $20.000 millones.

Durante el periodo en que la pista permaneció cerrada, los usuarios tuvieron como alternativas las unidades deportivas de Belén y Atanasio Girardot, así como el Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque.

En total, el Gran Parque Medellín contempla una inversión superior a $223.000 millones y la intervención de unos 210.000 metros cuadrados. El proyecto está planteado en cinco fases e incluye escenarios deportivos, zonas recreativas, áreas verdes y nuevos espacios de circulación.

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La transformación contempla más de tres kilómetros de senderos peatonales, un circuito de tres kilómetros para ciclismo y trote, zonas verdes, jardines, espacios de estancia, playas familiares y canchas para deportes de playa. Además, se busca ampliar de 26 a 42 las disciplinas deportivas disponibles.

Entre las obras que avanzan también está la renovación de la Pista BMX Mariana Pajón, ya entregada tras 11 meses de intervención, y la Unidad Deportiva María Luisa Calle, que registra más del 90% de avance.

Las próximas etapas incluyen la construcción de dos piscinas olímpicas y dos semiolímpicas, además de la zona acuática recreativa, senderos, graderías, áreas técnicas y nuevos espacios exteriores.

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