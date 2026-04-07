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Resumen: Medellín construye tanques subterráneos bajo sus parques para retener el agua de lluvia y evitar inundaciones. El proyecto, parte de la estrategia Mi Río y Mis Quebradas, estrena sus primeras obras en el Parque Primavera Norte con capacidad para mil 700 metros cúbicos.

Medellín construye tanques subterráneos bajo sus parques para retener el agua lluvia y evitar inundaciones

Medellín avanza en una apuesta de infraestructura subterránea para hacerle frente a las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias.

El alcalde Federico Gutiérrez informó en rueda de prensa que la ciudad está implementando los primeros Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), un modelo de gestión de aguas lluvias que ha sido aplicado en otras ciudades y que en Medellín comienza a desarrollarse en la zona norte, específicamente en el proyecto Parque Primavera Norte.

Según lo explicado por la administración, estos sistemas buscan reducir el impacto de las lluvias mediante la construcción de tanques de retención subterráneos en espacios públicos, con el fin de controlar el flujo del agua y evitar su acumulación en el sistema hídrico de la ciudad.

En el caso del Parque Primavera Norte, se contempla la instalación de dos tanques bajo el suelo: uno con capacidad aproximada de 1.200 metros cúbicos y otro de 500 metros cúbicos. De acuerdo con la Alcaldía, estos permitirán almacenar temporalmente el agua lluvia que, en otras condiciones, podría contribuir a inundaciones o desbordamientos.

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Además, la administración señaló que el sistema también podría ser utilizado para el riego de zonas verdes, lo que permitiría aprovechar el recurso hídrico almacenado en el lugar.

El alcalde indicó que este tipo de infraestructura podría replicarse en otros sectores de la ciudad, especialmente en zonas identificadas como puntos críticos por anegamientos recurrentes.

El proyecto hace parte de la estrategia ‘Mi Río y Mis Quebradas’, para la cual la Alcaldía destinó cerca de $683 mil millones de pesos con ejecución proyectada a cuatro años.

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Con estos recursos, la administración interviene diferentes puntos priorizados tanto en el río Medellín como en sus quebradas afluentes, donde se adelantan obras de mitigación del riesgo.

Durante la misma jornada, el mandatario visitó la planta de tratamiento de Aguas Claras, ubicada en Bello y operada por EPM, donde se refirió al avance en el tratamiento de aguas residuales en el Valle de Aburrá.

Según datos expuestos, actualmente cerca del 99 % de las aguas residuales generadas entre Caldas y Bello son tratadas antes de llegar al río Medellín.

La planta realiza procesos de separación de lodos y materia orgánica, además de generar energía a partir de biogás, lo que contribuye al funcionamiento de sus operaciones.

Finalmente, el alcalde señaló que estas iniciativas hacen parte de las estrategias de la ciudad para enfrentar los efectos del cambio climático y mejorar la gestión del recurso hídrico.

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