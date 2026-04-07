Urgente: Buscamos a beily, perrito que llegó de Villavicencio y se perdió por el Hospital San Vicente de Paul

Resumen: Si usted transita por los alrededores del Hospital San Vicente de Paul, el Jardín Botánico o el sector de Prado Centro, por favor esté atento. Beily está desorientado y necesita regresar con su familia
Minuto30.com .- Beily es un perrito que recién llegó a Medellin procedente de Villavicencio y se extravió en confusos hechos, cuando su propietario al parecer fue víctima de escopolamina.
El papá” de beily ya recibe atención médica, pero del perrito no se conoce su ubicación, por lo que familiares y amigos de la macota piden ayuda para encontrarlo; la ultima vez fue visto por el Hospital san Vicente de Paul, en el norte de Medellín.
El perrito puede estar asustado y nerviosos, ya que no conoce la ciudad ni está con su amo.
Si usted transita por los alrededores del Hospital San Vicente de Paul, el Jardín Botánico o el sector de Prado Centro, por favor esté atento. Beily está desorientado y necesita regresar con su familia.
📞 Contacto Urgente (WhatsApp): 301 177 7330
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