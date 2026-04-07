Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Urgente: Buscamos a beily, perrito que llegó de Villavicencio y se perdió por el Hospital San Vicente de Paul

    El perrito puede estar asustado y nerviosos, ya que no conoce la ciudad ni está con su amo

    Publicado por: SoloDuque

    Urgente: Buscamos a beily, perrito que llegó de Villavicencio y se perdió por el Hospital San Vicente de Paul

    Resumen: Si usted transita por los alrededores del Hospital San Vicente de Paul, el Jardín Botánico o el sector de Prado Centro, por favor esté atento. Beily está desorientado y necesita regresar con su familia

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Beily es un perrito que recién llegó a Medellin procedente de Villavicencio y se extravió en confusos hechos, cuando su propietario al parecer fue víctima de escopolamina.

    El papá” de beily ya recibe atención médica, pero del perrito no se conoce su ubicación, por lo que familiares y amigos de la macota piden ayuda para encontrarlo; la ultima vez fue visto por el Hospital san Vicente de Paul, en el norte de Medellín.

    El perrito puede estar asustado y nerviosos, ya que no conoce la ciudad ni está con su amo.

    Si usted transita por los alrededores del Hospital San Vicente de Paul, el Jardín Botánico o el sector de Prado Centro, por favor esté atento. Beily está desorientado y necesita regresar con su familia.

    📞 Contacto Urgente (WhatsApp): 301 177 7330

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.