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Resumen: El tango en Medellín avanzó hacia su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial tras recibir concepto favorable del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural.

¡Medellín le pone sello al tango! La ciudad avanza para declararlo Patrimonio Cultural

El tango en Medellín dio un nuevo paso hacia su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad. El Consejo Distrital de Patrimonio Cultural emitió concepto favorable a la postulación de esta manifestación para que sea incluida en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de Medellín.

El proceso se desarrollará durante 2026 – 2027, y busca reconocer el vínculo del tango con la historia, la memoria y la identidad de la capital antioqueña.

La decisión fue tomada luego de que los integrantes del Consejo analizaran la propuesta presentada por la alcaldía de Medellín.

Según el concepto emitido, el tango es una expresión cultural arraigada, pero también dinámica, que permanece vigente a través de espacios de formación, circulación, encuentro y apropiación social. Estas actividades permiten que los conocimientos relacionados con esta manifestación continúen transmitiéndose entre generaciones.

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Con el aval del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, la Secretaría de Cultura Ciudadana podrá avanzar en la formulación del Plan Especial de Salvaguardia (PES), uno de los pasos fundamentales dentro del proceso de reconocimiento.

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La tercera etapa de la postulación deberá ser presentada nuevamente en 2027 ante el Consejo, que tendrá la responsabilidad de evaluar el avance y emitir un nuevo concepto sobre la posible inclusión del tango en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de Medellín.

El proceso comenzó en mayo, cuando ciudadanos, artistas, cultores del tango, gestores culturales, investigadores, organizaciones sociales y representantes de la alcaldía expresaron de manera libre, consciente y voluntaria su respaldo a la postulación de los saberes, prácticas y expresiones relacionados con esta manifestación.

De esta manera, el tango en Medellín continúa avanzando en un proceso que busca fortalecer su preservación y reconocer su importancia dentro de la identidad cultural de la ciudad.

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