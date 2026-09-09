Resumen: La Secretaría de Salud de Bello decomisó y destruyó 1.025 kilos de carne de cerdo de dudosa procedencia y en malas condiciones sanitarias durante un operativo en el sector El Salado. El establecimiento fue suspendido temporalmente y las autoridades reforzaron el llamado a comprar alimentos en lugares autorizados.

¡Alerta en Bello! Decomisan más de una tonelada de carne de cerdo no apta para el consumo

Un operativo de control sanitario realizado en el barrio La Primavera, también conocido como sector El Salado, en la comuna 5 de Bello, terminó con el decomiso y destrucción de 1.025 kilogramos de carne de cerdo que no cumplían con las condiciones necesarias para el consumo humano.

La intervención estuvo enfocada en verificar diferentes aspectos de la cadena cárnica, entre ellos la procedencia de los productos, las condiciones de almacenamiento, su manipulación y el proceso de expendio. Estas revisiones se realizaron de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1500 de 2007 y la normativa sanitaria vigente.

Carne de dudosa procedencia fue retirada del establecimiento

Durante la inspección, las autoridades encontraron que el producto era de dudosa procedencia y se encontraba en mal estado, por lo que determinaron que no era apto para el consumo humano. Ante esta situación, los 1.025 kilogramos fueron incautados y posteriormente destruidos para evitar que fueran comercializados.

La Policía también intervino en el establecimiento y realizó la suspensión temporal de la actividad mediante la imposición de un sello en el lugar.

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La destrucción de la carne buscó impedir que estos productos llegaran a los consumidores y prevenir posibles afectaciones relacionadas con el consumo de alimentos que no reúnen las condiciones sanitarias requeridas.

El procedimiento fue adelantado por la Secretaría de Salud de Bello, con el acompañamiento de Carabineros, la Policía Nacional y la Inspección 8 de Policía con funciones de Medio Ambiente.

Controles para garantizar alimentos seguros

Este tipo de procedimientos hace parte de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) sanitario que se desarrollan en Bello para verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la calidad e inocuidad de los alimentos.

Los controles permiten revisar las condiciones en las que son almacenados, manipulados y comercializados productos destinados al consumo de la ciudadanía, así como su procedencia.

En este caso, la intervención permitió retirar del circuito de comercialización más de una tonelada de carne que, según las condiciones encontradas durante la inspección, no era apta para el consumo humano.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que adquiera carne y sus derivados únicamente en establecimientos autorizados y verifique que los productos tengan condiciones adecuadas de conservación, manipulación y procedencia.