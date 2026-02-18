El IDRD califica de inaceptable el estado de El Campín y anunciaba sanciones tras el deterioro de la grama bogotana. Foto: Tomada de video de redes sociales

¡Tan queridos! Aplazan concierto en El Campín para darle un «respiro» a la gramilla

Minuto30.com .- Tras las constantes quejas de futbolistas, técnicos e hinchas por el evidente deterioro del césped en el máximo escenario de los bogotanos, la empresa Sencia anunció que el Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0, programado inicialmente para el 28 de febrero, será reprogramado.

La decisión busca darle un “respiro” necesario a la gramilla, que se encuentra en un delicado proceso de recuperación y fortalecimiento tras su reciente hibridación. El evento ahora se llevará a cabo el sábado 28 de marzo.

En contexto: ¡Polémica! Dura respuesta de DIMAYOR a Sencia: El aplazamiento de partidos en El Campín, no fue solicitud de los empresarios

¿Qué dice Sencia?

A través de un comunicado oficial, la entidad encargada de la gestión del estadio manifestó:

“Atendiendo criterios técnicos orientados a la protección, recuperación y fortalecimiento de la grama… SENCIA ha trabajado de la mano del promotor para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo del fútbol”.

Pese a que varios compromisos de la Liga Betplay han sido aplazados por el daño en la gramilla, el calendario deportivo no se verá afectado en la jornada 9 de la Liga Colombiana; tanto Millonarios como Santa Fe habían adelantado sus compromisos previendo la ocupación del estadio.

Información para los que tienen boleta

Si usted ya compró su entrada para ver a los 16 artistas programados, tome nota de las condiciones informadas por Eventos y Producciones Silra S.A.S:

* Las boletas actuales son plenamente válidas para la nueva fecha (28 de marzo).

* El cartel de 16 artistas se mantiene sin cambios.

* Devoluciones: Si definitivamente no puede asistir en la nueva fecha, tiene plazo hasta el 27 de febrero de 2026 para solicitar la devolución de su dinero a través de la plataforma de eventos.

* Aceptación: Si después del 27 de febrero no ha solicitado el reembolso, el sistema dará por sentado que usted acepta el cambio y asistirá en marzo.

El fútbol vs. Los eventos

Este aplazamiento es visto como una victoria parcial para los defensores del fútbol, quienes han criticado que la gramilla de El Campín no ha tenido el descanso técnico necesario.

Sin embargo, queda la duda de si un mes será suficiente para que el “tapete” bogotano recupere el nivel que exige la competencia profesional.