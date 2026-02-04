DIMAYOR desmiente a Sencia por El Campín y exige cancelar concierto del 28 de febrero para proteger la gramilla bogotana. Foto: Cortesía IDRD

Resumen: La DIMAYOR desmintió tajantemente al CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, aclarando que el aplazamiento de los partidos en El Campín fue una decisión autónoma de la entidad para proteger la integridad de los jugadores ante el mal estado de la gramilla, y no una iniciativa de la empresa basada en reportes del IDEAM. En un comunicado firmado por Carlos Mario Zuluaga, el ente rector del fútbol colombiano criticó que se sacrifique el calendario deportivo mientras se mantiene en pie un concierto para el 28 de febrero, por lo que exigió a la APP Sencia un compromiso real y la cancelación de dicho evento para no arruinar los trabajos de recuperación del campo.

¡Polémica! Dura respuesta de DIMAYOR a Sencia: El aplazamiento de partidos en El Campín, no fue solicitud de los empresarios

En las últimas horas, la DIMAYOR emitió un contundente comunicado para aclarar la situación del Estadio Nemesio Camacho El Campín.

La entidad desmintió categóricamente las declaraciones de Mauricio Hoyos, CEO de la empresa Sencia, quien había afirmado que el movimiento de los partidos para esta semana fue una iniciativa de su organización debido a las críticas condiciones climáticas pronosticadas por el IDEAM.

Contrario a lo expuesto por Hoyos, la DIMAYOR fue enfática en señalar que la decisión de no jugar en el escenario capitalino no fue concertada con Sencia, sino una determinación única y exclusiva de la dirigencia del fútbol profesional.

La entidad prohibió los encuentros para proteger la integridad de los futbolistas y la calidad del espectáculo, dado el “lamentable estado” de la gramilla.

El ente rector destacó el “enorme esfuerzo” realizado al sacrificar el calendario y la planificación semestral para permitir la recuperación del campo.

El comunicado, firmado por el presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, escala el tono al exigir reciprocidad por parte de la APP Sencia.

La DIMAYOR cuestionó la coherencia de detener el fútbol si se mantiene en pie el concierto programado para el 28 de febrero.

“De nada servirá aplazar estos partidos buscando recuperar el campo de juego, si después se tendrá un concierto que lo dejará en las mismas o peores condiciones”, sentenció la misiva.

Finalmente, el organismo instó a la empresa a tener la “dignidad y el carácter” de cancelar dicho evento, subrayando que el compromiso con el escenario deportivo no debe recaer únicamente sobre los hombros de los clubes y la DIMAYOR.

#LOÚLTIMO | La Dimayor emitió un comunicado en el que niega acuerdo con Sencia para aplazar partidos en el estadio El Campín. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/fGN7PYlv84 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 4, 2026

