Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Polémica! Dura respuesta de DIMAYOR a Sencia: El aplazamiento de partidos en El Campín, no fue solicitud de los empresarios

    DIMAYOR desmiente a Sencia por El Campín y exige cancelar concierto del 28 de febrero para proteger la gramilla bogotana

    Publicado por: Alejandro Rincón

    ¡Polémica! Dura respuesta de DIMAYOR a Sencia: El aplazamiento de partidos en El Campín, no fue solicitud de los empresarios
    DIMAYOR desmiente a Sencia por El Campín y exige cancelar concierto del 28 de febrero para proteger la gramilla bogotana. Foto: Cortesía IDRD
    ¡Polémica! Dura respuesta de DIMAYOR a Sencia: El aplazamiento de partidos en El Campín, no fue solicitud de los empresarios

    Resumen: La DIMAYOR desmintió tajantemente al CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, aclarando que el aplazamiento de los partidos en El Campín fue una decisión autónoma de la entidad para proteger la integridad de los jugadores ante el mal estado de la gramilla, y no una iniciativa de la empresa basada en reportes del IDEAM. En un comunicado firmado por Carlos Mario Zuluaga, el ente rector del fútbol colombiano criticó que se sacrifique el calendario deportivo mientras se mantiene en pie un concierto para el 28 de febrero, por lo que exigió a la APP Sencia un compromiso real y la cancelación de dicho evento para no arruinar los trabajos de recuperación del campo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En las últimas horas, la DIMAYOR emitió un contundente comunicado para aclarar la situación del Estadio Nemesio Camacho El Campín.

    La entidad desmintió categóricamente las declaraciones de Mauricio Hoyos, CEO de la empresa Sencia, quien había afirmado que el movimiento de los partidos para esta semana fue una iniciativa de su organización debido a las críticas condiciones climáticas pronosticadas por el IDEAM.

    Contrario a lo expuesto por Hoyos, la DIMAYOR fue enfática en señalar que la decisión de no jugar en el escenario capitalino no fue concertada con Sencia, sino una determinación única y exclusiva de la dirigencia del fútbol profesional.

    La entidad prohibió los encuentros para proteger la integridad de los futbolistas y la calidad del espectáculo, dado el “lamentable estado” de la gramilla.

    Lea también: ¡Fiebre verdolaga! Atlético Nacional supera los 19 mil abonados y asegura un marco espectacular frente al América

    ¡Polémica! Dura respuesta de DIMAYOR a Sencia: El aplazamiento de partidos en El Campín, no fue solicitud de los empresarios

    El ente rector destacó el “enorme esfuerzo” realizado al sacrificar el calendario y la planificación semestral para permitir la recuperación del campo.

    El comunicado, firmado por el presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, escala el tono al exigir reciprocidad por parte de la APP Sencia.

    La DIMAYOR cuestionó la coherencia de detener el fútbol si se mantiene en pie el concierto programado para el 28 de febrero.

    “De nada servirá aplazar estos partidos buscando recuperar el campo de juego, si después se tendrá un concierto que lo dejará en las mismas o peores condiciones”, sentenció la misiva.

    Finalmente, el organismo instó a la empresa a tener la “dignidad y el carácter” de cancelar dicho evento, subrayando que el compromiso con el escenario deportivo no debe recaer únicamente sobre los hombros de los clubes y la DIMAYOR.

    Más noticias de Deporte

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.