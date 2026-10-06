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Resumen: La Alcaldía terminó la estabilización del talud de Los Balsos, en Medellín, con una inversión superior a $19.500 millones en cerca de 18.400 metros cuadrados.

Terminó la obra en Los Balsos: lo que cambió en la ladera tras el movimiento en masa

La Alcaldía de Medellín dio por terminados los trabajos para estabilizar la ladera de Los Balsos, el sector donde en mayo de 2025 se registró un movimiento en masa durante la temporada de lluvias.

La intervención estuvo a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física, cubrió cerca de 18.400 metros cuadrados y costó más de $19.500 millones. Su objetivo fue recuperar el terreno, controlar el agua y bajar el riesgo en la zona.

Para darle firmeza a la ladera, construyeron 13 terrazas a lo largo de la pendiente y un pedraplén en la parte inferior, que funciona como apoyo. A esto sumaron 210 anclajes de 25 metros de largo, con capacidad de 20 toneladas cada uno, y 3.600 metros cuadrados de concreto lanzado para frenar la erosión.

El manejo del agua fue otro de los frentes de trabajo. Dentro del terreno se instalaron más de 4.900 metros de drenes para sacar el agua acumulada. En la superficie, más de 380 metros de cunetas, un canal disipador de 309 metros y uno de empalme de 21 metros ayudan a conducir la escorrentía y a disminuir su efecto sobre el suelo.

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En la etapa final sembraron vegetación en más de 13.000 metros cuadrados, rehicieron andenes y pusieron cordones en 180 metros lineales. Con esto se busca devolverle al sector su valor ambiental y paisajístico.

La obra en Los Balsos incluyó, además, herramientas para vigilar el comportamiento del terreno. Instalaron tres piezómetros de 20 metros de profundidad y dos inclinómetros de 30, que permitirán detectar cualquier desplazamiento o señal de inestabilidad.

Según el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina, este sistema de instrumentación servirá para analizar cómo evoluciona la ladera de Los Balsos. Así, el Distrito tendrá información de primera mano para tomar decisiones sobre el terreno.

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