Resumen: Autoridades desmantelaron en Itagüí un taller de placas ilegales para vehículos. Hubo 10 capturas y más de 500 placas incautadas.

Autoridades allanaron un taller clandestino en Itagüí y hallaron más de 500 placas de vehículos

En un operativo liderado por la Alcaldía de Medellín en conjunto con la SIJIN de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron desmantelar un taller clandestino dedicado a la fabricación masiva de placas para carros y motos, ubicado en el municipio de Itagüí.

Durante el registro y allanamiento, fueron capturadas 10 personas en flagrancia, quienes presuntamente integraban una red que facilitaba el accionar de diversos delincuentes al proveerles identificaciones vehiculares falsas para evadir los controles de seguridad y las cámaras de vigilancia.

Los uniformados encontraron 515 placas terminadas, 120 troqueles para el grabado de letras y números, y 72 rollos de cinta reflectiva amarilla, material esencial para que las placas pasen por originales ante los ojos de las autoridades.

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Según los investigadores, este centro de producción clandestino era clave para las organizaciones criminales organizada, ya que permitía “gemelear” vehículos o identificar motos utilizadas en hurtos y sicariatos.

Para los delincuentes, contar con placas fabricadas con láminas de aluminio y diseños computarizados les brindaba una ventaja táctica para circular por la ciudad sin ser detectados por el sistema de reconocimiento de placas (LPR).

Además del material físico, las autoridades decomisaron cuatro computadores que eran utilizados para el diseño y la diagramación de las matrículas, lo que permitirá rastrear pedidos y posibles clientes de esta organización.

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