Resumen: Un adulto mayor de 74 años fue asesinado durante un intento de robo en el barrio Normandía de Cali. Un menor de 16 años fue detenido por el caso.

Asesinaron a un adulto mayor en Cali durante el robo de una cadena: un menor sería uno de los responsables

La capital del Valle del Cauca se encuentra sumida en la indignación tras el repudiable crimen de Alonso, un adulto mayor que fue asaltado y baleado en pleno mediodía del pasado jueves 12 de marzo. Sin embargo, la reacción de la Policía Metropolitana de Cali no se hizo esperar, y tras un intenso despliegue por las calles del sur de la ciudad, se logró la captura de dos de los tres sujetos presuntamente implicados en este homicidio.

La detención se materializó en el barrio El Lido, luego de que las autoridades activaran un “plan candado” que permitió interceptar el vehículo particular en el que los delincuentes pretendían escabullirse tras dejar sin vida al adulto mayor en el sector de Normandía.

Dentro del automóvil inmovilizado, los uniformados encontraron pruebas irrefutables que vinculan a los detenidos con la escena del crimen: el arma de fuego con la que habrían disparado y la cadena de oro que le arrebataron a la víctima antes de huir.

Entre los capturados se encuentra un menor de edad, quien junto a su cómplice, intentaba perderse en el tráfico del sur mientras un tercer involucrado lograba escapar a bordo de una motocicleta por una ruta alterna.

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El brigadier general de la Policía de Cali confirmó que la persecución y que el seguimiento a través de las cámaras de seguridad fue vital para no perderles el rastro desde que salieron de Normandía. Mientras los dos capturados ya están bajo las órdenes de la Fiscalía para responder por el asesinato y el hurto calificado, la fuerza pública mantiene operativos activos para dar con el paradero del motociclista que aún se encuentra prófugo.

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