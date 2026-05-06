¿Tienes talento? Abren convocatoria para artistas en Medellín

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Resumen: Convocatoria cultural en Medellín estará abierta hasta el 22 de mayo para artistas y colectivos en comunas y corregimientos.

La convocatoria artística y cultural del Presupuesto Participativo en Medellín se mantiene abierta y busca impulsar el talento local en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. La iniciativa, liderada por la alcaldía estará disponible hasta el próximo 22 de mayo, fecha límite para que los interesados presenten sus propuestas.

Esta convocatoria hace parte de la Agenda Artística y Cultural del Programa de Planeación del Desarrollo Local, una estrategia orientada a fortalecer la participación ciudadana a través del arte, la cultura y la apropiación de los territorios.

La apuesta institucional busca generar espacios de encuentro que promuevan la convivencia y el reconocimiento de la diversidad cultural en la ciudad.

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Podrán participar personas naturales, colectivos, agrupaciones artísticas, organizaciones culturales y entidades sin ánimo de lucro, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Además, se destaca la inclusión de jóvenes desde los 14 años, lo que permite abrir oportunidades a nuevos talentos interesados en aportar a la construcción cultural de sus comunidades.

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Las propuestas deberán estar enfocadas en la realización de eventos artísticos y culturales con impacto en zonas priorizadas, entre ellas varias comunas urbanas y corregimientos rurales. Con esto, se pretende descentralizar la oferta cultural y llevar actividades a distintos puntos del territorio.

Una vez finalizado el proceso de inscripción, un grupo de jurados será el encargado de evaluar las iniciativas presentadas, teniendo en cuenta criterios como impacto comunitario, viabilidad y aporte al desarrollo cultural. Las propuestas seleccionadas harán parte de la programación que se ejecutará en los territorios.

Las autoridades invitaron a los interesados a consultar los lineamientos y el cronograma del proceso a través de los canales oficiales, con el fin de garantizar una participación informada.

Los interesados pueden consultar aquí.

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