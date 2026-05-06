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    ¡Se le acabó la risa a alias Harold! El hombre que reclutó al sicario de Miguel Uribe pasará dos décadas tras las rejas

    Condenado a 21 años de cárcel alias Harold, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se le acabó la risa a alias Harold! El hombre que reclutó al sicario de Miguel Uribe pasará dos décadas tras las rejas
    Foto de cortesía.
    ¡Se le acabó la risa a alias Harold! El hombre que reclutó al sicario de Miguel Uribe pasará dos décadas tras las rejas

    Resumen: Condenado a 21 años de cárcel alias Harold, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Fiscalía investiga nexos de un gobernador con el crimen.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un avance crucial para la justicia colombiana tras el estremecedor crimen que sacudió al país, un juez especializado de Bogotá avaló el preacuerdo entre la Fiscalía y Harol Daniel, una de las piezas maestras en la logística del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

    Alias Harold fue condenado a 21 años y 4 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad directa en el atentado perpetrado el pasado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, del barrio Modelia.

    Con este fallo, ya son siete los capturados que reciben sentencia por un plan criminal que, según las pruebas, fue orquestado con frialdad desde la virtualidad y las calles de Engativá.

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    Según la investigación, Harol Daniel coordinó los detalles del ataque a través de cuatro videollamadas de WhatsApp, en las que supervisó el reconocimiento del terreno y, lo más grave, seleccionó personalmente al adolescente de 15 años encargado de apretar el gatillo.

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    El expediente del magnicidio revela que alias Harold no solo participó en la planificación, sino que fue el encargado de brindarle refugio a alias Chipi, otro de los ejecutores, facilitando su huida tras dejar al país sumido en el luto.

    Los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos quedaron plenamente ratificados con su confesión.

    Mientras alias Harold comienza a purgar su pena, la investigación toma un rumbo internacional y político de alto impacto. La Interpol ya emitió circular roja contra los máximos cabecillas de la Segunda Marquetalia, incluidos Iván Márquez y el Zarco Aldinever, señalados como los autores intelectuales del crimen.

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