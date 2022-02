La Selección Colombia está obligada a ganarle a Argentina, debe esperar resultados para continuar con opciones

Este martes, primero de febrero, se disputarán importantes encuentros de cara a la recta final de las Eliminatorias de Conmebol, camino al Mundial de Qatar 2022.

La Selección Colombia se jugará la vida con Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba a partir de las 6:30 de la tarde y el árbitro del compromiso será el brasileño Raphael Claus.

A continuación le presentamos la tabla de posiciones, para que desde ya empiece a hacer cuentas.

Tabla de posiciones Eliminatorias CONMEBOL al Mundial Catar 2022

1. Brasil | 36 puntos | +23

2. Argentina | 32 puntos | +15

3. Ecuador | 24 puntos | +10

4. Perú | 20 puntos | -4

5. Uruguay | 19 puntos | -6

6. Colombia | 17 puntos | -2

7. Chile | 16 puntos | -2

8. Bolivia | 15 puntos | -11

9. Paraguay | 13 puntos | -10

10. Venezuela | 10 puntos | -13

Martes 1 de febrero

Bolivia vs Chile (en vivo)

Uruguay vs Venezuela

Argentina vs Colombia

Brasil vs Paraguay

Perú vs Ecuador