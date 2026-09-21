¡Susto monumental! Aplanadora atropelló a futbolista en plena cancha durante el calentamiento

Resumen: Andros Townsend protagonizó un insólito accidente durante el calentamiento previo al partido entre PT Prachuap y Pattani FC, cuando una máquina que trabajaba sobre el césped lo golpeó y pasó sobre parte de sus piernas. El futbolista inglés no sufrió una lesión grave, pudo continuar con la jornada e ingresó en los minutos finales del encuentro, que terminó 3-0 a favor de su equipo.

Un extraño accidente interrumpió el calentamiento de Andros Townsend antes del partido que su equipo, PT Prachuap, disputó contra Pattani FC por la liga de Tailandia. El futbolista inglés terminó en el recorrido de una máquina que trabajaba sobre el césped y fue golpeado por el vehículo mientras intentaba seguir una jugada con sus compañeros.

El hecho ocurrió el sábado 19 de septiembre en el estadio Tinsulanon, donde Pattani FC recibió al PT Prachuap. Townsend hacía parte del grupo de jugadores que se preparaba para el compromiso cuando salió de la zona en la que realizaban el ejercicio y se acercó al trayecto que seguía la maquinaria.

Las imágenes del momento, que posteriormente fueron difundidas en redes sociales, muestran al futbolista intentando llegar al balón sin advertir que el vehículo avanzaba en esa misma dirección. La máquina terminó chocando contra él y pasó sobre parte de sus piernas antes de detenerse.

🤯 A scary moment for Andros Townsend in the warm-up! Thankfully he escaped serious injury and still managed a late cameo in PT Prachuap’s 3-0 win. pic.twitter.com/jpSPYGlp7W — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) September 19, 2026

El vehículo alcanzó al futbolista durante el calentamiento

Townsend se encontraba realizando un ejercicio de pases junto a otros jugadores cuando el balón salió hacia una zona diferente del campo. Al intentar continuar con la acción, el inglés terminó frente a la máquina que se encontraba trabajando sobre la superficie.

El vehículo lo golpeó y provocó que cayera al césped. De acuerdo con los reportes de Reuters y Press Association, una de las piernas del jugador quedó momentáneamente atrapada debajo de la máquina, mientras el conductor detuvo el vehículo al percatarse de lo sucedido.

La situación generó una reacción inmediata entre los futbolistas que estaban cerca. En el video también se observa cómo el personal presente interviene después de que la máquina se detiene.

Pese a lo aparatoso del accidente, Townsend no sufrió una lesión grave. The Guardian y RTÉ, citando a Press Association, señalaron que el jugador pudo continuar con sus actividades y posteriormente tuvo participación en el encuentro.

Townsend terminó entrando al partido

El episodio no impidió que el futbolista permaneciera con su equipo durante el compromiso. Townsend comenzó el encuentro desde el banco de suplentes, pero ingresó en los minutos finales del partido.

El PT Prachuap consiguió una victoria 3-0 sobre Pattani FC, por lo que el accidente ocurrido antes del encuentro terminó teniendo un desenlace inesperado: Townsend pudo disputar algunos minutos después de haber sido golpeado por la máquina durante el calentamiento.

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El resultado permitió que el jugador cerrara la jornada sobre el terreno de juego, pese al incidente que había protagonizado antes del inicio del partido.

Después de que las imágenes comenzaran a circular, Townsend decidió referirse al episodio en sus redes sociales, tomándolo con mucho humor.

De esta manera, el incidente que protagonizó durante el calentamiento terminó convirtiéndose en uno de los momentos más llamativos de la jornada en el fútbol tailandés. Las imágenes muestran cómo el jugador terminó en el trayecto de la máquina, mientras que su posterior aparición en el partido confirmó que pudo continuar con la actividad deportiva.