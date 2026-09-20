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    Colombia hace historia en el Mundial Femenino Sub-20: vence a Nigeria con gol agónico y es semifinalista

    Colombia vuelve a disputar una semifinal del Mundial Femenino Sub-20 por segunda vez en su historia, tras 16 años

    Publicado por: SoloDuque

    sub20 colombia semifinal
    Foto: Conmebol
    Colombia hace historia en el Mundial Femenino Sub-20: vence a Nigeria con gol agónico y es semifinalista

    Resumen: El encuentro se destacó por el orden táctico de la 'Tricolor' para neutralizar los ataques africanos, manteniendo el arco en cero

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    Minuto30.com .- La Selección Colombia Femenina Sub-20 continúa su paso firme en la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2026. En un partido intenso y parejo, el combinado nacional derrotó 1-0 a Nigeria en los cuartos de final, asegurando su anhelado lugar entre las cuatro mejores selecciones del planeta.

    El encuentro se destacó por el orden táctico de la ‘Tricolor’ para neutralizar los ataques africanos, manteniendo el arco en cero hasta encontrar la oportunidad de sellar el triunfo.

    Definición en tiempo de adición: Cuando todo indicaba que el partido se iría a la prórroga, la delantera Valerín Loboa aprovechó una oportunidad en el área durante el tiempo de reposición para marcar el 1-0 definitivo.

    Hito de 16 años: Con esta victoria, Colombia vuelve a disputar una semifinal del Mundial Femenino Sub-20 por segunda vez en su historia, igualando la histórica hazaña conseguida en la edición de 2010.

    La muralla en el arco: La guardameta Luisa Agudelo alcanzó su séptima valla invicta en 10 juegos de esta competencia, marcando el máximo registro para una arquera en las últimas tres ediciones del torneo.

    El próximo desafío: En la semifinal, la Selección Colombia se medirá ante el equipo de Corea del Norte, equipo que goleo a Colombia e una fase anterior y llega de derrotar a Canadá en su respectivo cruce de cuartos de final.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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