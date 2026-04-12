¡Susto en Manrique Jardín! Explosión de pipeta de gas provocó grave incendio este domingo

Resumen: Un incendio provocado por la explosión de una pipeta de gas en una vivienda de Manrique Jardín, Medellín, movilizó este domingo 12 de abril de 2026 a vecinos y bomberos. El fuego generó preocupación por la cercanía entre casas, aunque hasta ahora no se han confirmado heridos ni el alcance de los daños. Las autoridades piden a los residentes mantenerse alejados mientras se realizan labores de control y evaluación del área.

Este domingo 12 de abril, un incendio en una vivienda de tres niveles del sector Manrique Jardín, en el nororiente de Medellín, generó gran alarma entre los vecinos de la comuna 3-Manrique, específicamente en la zona de Las Granjas.

Según el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, el siniestro comenzó antes de las 9:30 a. m. y, hasta el momento, se encuentra en fase de control. Equipos especializados trabajan en labores de enfriamiento y en la verificación de posibles puntos calientes para evitar cualquier reignición del fuego.

El incendio afectó tres viviendas, aunque las autoridades han confirmado que no se han registrado personas lesionadas. La rápida reacción de los vecinos permitió que los bomberos fueran alertados a tiempo, facilitando la intervención oportuna y la contención de la emergencia.

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Hasta ahora no se han confirmado explosiones ni pérdidas humanas. Las autoridades continúan con la inspección de las estructuras afectadas para garantizar que el área sea completamente segura y reiteran el llamado a la comunidad para mantenerse alejada mientras se desarrollan las labores de verificación y aseguramiento.

En las próximas horas se espera que se entregue un balance oficial que detalle con precisión la magnitud de los daños materiales y la situación de las viviendas adyacentes, asegurando que los protocolos de seguridad se cumplan y que los residentes puedan retornar a sus casas con seguridad.