Resumen: Un hombre fue judicializado tras ser señalado de atacar a dos mujeres extranjeras en Medellín y Envigado en agosto de 2025. Según la Fiscalía, habría usado un vehículo alquilado para contactarlas, intimidarlas, robarlas y agredirlas sexualmente. Fue imputado por varios delitos, no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en prisión mientras avanza el proceso.

Cae falso conductor que alquilaba carros para robar y abusar de mujeres en el Valle de Aburrá

Un conductor vinculado a plataformas digitales de transporte fue identificado y judicializado por su presunta responsabilidad en graves hechos delictivos ocurridos en el Valle de Aburrá, donde dos mujeres extranjeras habrían sido víctimas de hurto y agresión sexual en hechos separados registrados en agosto de 2025.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el hombre fue identificado como Leonardo Acosta. Las indagaciones permitieron establecer que, al parecer, llegó a la región procedente de la Costa Atlántica y, con el objetivo de cometer los delitos, habría alquilado un vehículo particular que posteriormente utilizó para ofrecer servicios de transporte mediante plataformas digitales.

El primer caso que se le atribuye ocurrió en la madrugada del 14 de agosto de 2025 en Medellín. Según el material probatorio recopilado, el procesado habría intimidado a una mujer de 21 años con un arma cortopunzante para despojarla de dinero en efectivo. Posteriormente, la víctima habría sido agredida sexualmente.

Días después, el 18 de agosto de 2025, se registró un segundo hecho en el municipio de Envigado. En este caso, la víctima, una mujer de 22 años, habría sido sometida a distintos vejámenes y también despojada de sus pertenencias.

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Las labores investigativas estuvieron a cargo de un fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín, que logró recopilar elementos materiales probatorios que vincularían al señalado agresor con ambos hechos.

Dentro de los hallazgos, también se estableció que el hombre presuntamente utilizaba una licencia de conducción falsificada a nombre de un tercero, lo que le habría permitido operar sin levantar sospechas.

Por estos hechos, Acosta fue imputado por los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, y falsedad material en documento público agravado. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y verificar si podrían existir otras posibles víctimas relacionadas con el mismo modus operandi.