Resumen: Un aficionado alemán sufrió un aparente infarto antes del partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. Tras recibir atención de los equipos de emergencia, fue trasladado a un centro asistencial, donde, según reportes de medios locales, permanece estable y bajo observación médica.

¡Susto en la inauguración del Mundial! Aficionado alemán sufrió un infarto a las afueras del Estadio Azteca

Lo que debía ser una jornada de fiesta alrededor del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estuvo marcada por momentos de angustia en las afueras del Estadio Ciudad de México. Un aficionado de nacionalidad alemana sufrió un aparente evento cardíaco cuando se dirigía a ingresar al recinto deportivo, minutos antes del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica.

El hecho ocurrió en medio de la gran afluencia de personas que llegaron desde tempranas horas para asistir a la ceremonia de apertura y al primer partido del torneo. De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, el hombre se desvaneció en una de las zonas de acceso al estadio, lo que generó una rápida reacción del personal presente en el lugar.

Rápida reacción de los equipos de emergencia

Elementos de seguridad privada y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana activaron los protocolos de emergencia tras percatarse de la situación. En cuestión de minutos, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron para brindarle atención inmediata y realizar las maniobras necesarias para estabilizarlo.

Aunque en redes sociales comenzaron a circular versiones contradictorias sobre un presunto fallecimiento, distintos medios locales señalaron posteriormente que el aficionado fue trasladado con signos vitales a un centro asistencial especializado de la capital mexicana.

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Según esa información, el ciudadano alemán permanece bajo observación médica y su estado de salud es estable, mientras continúa recibiendo atención especializada. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado oficialmente su identidad ni han entregado detalles sobre antecedentes médicos o las causas exactas del episodio cardíaco.

Se reportó un fallecido por infarto en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México previo al primer partido de inauguración del Mundial. Se habría tratado de un hombre de casi 40 años quien se desvaneció tras pasar el acceso al coloso de Santa Ursula en Puerta 1. pic.twitter.com/L7nDTH2ekG — Fer Cañas (@FerCanasOficial) June 11, 2026

Algunos reportes indican que el hombre asistía acompañado de otra persona, quien permaneció colaborando con las autoridades y proporcionando la información necesaria para facilitar el proceso de atención médica.

El incidente ocurrió mientras dentro del Estadio Ciudad de México avanzaban los actos de inauguración del Mundial 2026, una celebración que reunió a miles de aficionados de distintas nacionalidades. Sin embargo, la emergencia registrada en los accesos del recinto desvió por algunos minutos la atención hacia el operativo de asistencia desplegado por los equipos de socorro.

Por ahora, la información disponible apunta a que el aficionado recibió atención oportuna y continúa bajo vigilancia médica. Las autoridades locales no han emitido nuevos pronunciamientos sobre su evolución, mientras persisten las versiones encontradas que circularon durante las primeras horas posteriores al hecho.