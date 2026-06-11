Resumen: Shakira, J Balvin y Ryan Castro fueron protagonistas de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de México. Los artistas colombianos hicieron parte del espectáculo musical que dio inicio al torneo, reafirmando el protagonismo de la música latina en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

¡Colombia hizo vibrar el Azteca! Shakira, J Balvin y Ryan Castro brillaron en la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026, realizada en el Estadio Azteca de Ciudad de México, estuvo marcada por una fuerte presencia musical y un despliegue artístico que reunió a reconocidos exponentes de distintos países. En medio del espectáculo previo al partido entre México y Sudáfrica, Colombia tuvo un papel destacado dentro del show de apertura.

El evento, que dio inicio oficial a la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá, incluyó presentaciones de artistas internacionales y latinoamericanos que hicieron parte de la puesta en escena en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

En ese contexto, Shakira y J Balvin representaron al país dentro de la nómina de invitados musicales, en una ceremonia que buscó integrar distintos géneros y estilos para acompañar el arranque del torneo.

Shakira, protagonista en el escenario mundialista

La cantante barranquillera volvió a aparecer en una inauguración de Copa del Mundo, consolidando una trayectoria que ya la ha llevado a participar en escenarios similares en ediciones anteriores del torneo. En esta oportunidad, interpretó una canción oficial del campeonato junto a otros artistas internacionales, en un espectáculo que generó amplia atención mediática.

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Su presencia reafirmó el vínculo entre su carrera musical y los grandes eventos deportivos globales, donde ha sido una de las figuras latinoamericanas más recurrentes.

J Balvin y la presencia urbana colombiana

Por su parte, J Balvin también hizo parte del espectáculo inaugural, sumándose a la programación musical del evento en un momento en que la música urbana latina sigue consolidando su protagonismo en escenarios internacionales.

El artista paisa compartió escenario con Ryan Castro, y ambos integraron la representación colombiana en una ceremonia que reunió a figuras de distintos géneros y países para dar apertura al Mundial 2026.

Una inauguración con sello global

La apertura del Mundial 2026 destacó por su formato ampliado, al tratarse de la primera edición del torneo organizada en tres países y con una propuesta de apertura simultánea en distintas sedes.

El espectáculo en Ciudad de México combinó música, cultura y entretenimiento como antesala del inicio del campeonato, que contará con 48 selecciones y un calendario histórico de partidos.

La presencia de artistas colombianos en el escenario reforzó el impacto de la música del país en eventos internacionales, en una inauguración que buscó resaltar la diversidad cultural del continente y el alcance global del entretenimiento latino.