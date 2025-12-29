¡Susto en la Feria de Cali! Silvestre Dangond no pudo seguir y suspendió su concierto por problemas de salud

Resumen: Silvestre Dangond tuvo que suspender su concierto en la Feria de Cali tras presentar un malestar gastrointestinal que le impidió continuar en el escenario. El artista se retiró luego de dos horas de presentación, fue atendido por personal médico y recibió el apoyo del público, mientras se espera información sobre una posible reprogramación del show.

La noche que prometía convertirse en uno de los momentos más memorables de la Feria de Cali terminó de manera inesperada para los seguidores de Silvestre Dangond, luego de que el cantante se viera obligado a suspender su concierto debido a un problema de salud que se presentó durante su actuación.

El artista vallenato, una de las figuras centrales de la programación musical del evento, se encontraba en pleno desarrollo de su show en el Diamante de Béisbol, escenario que congregó a miles de asistentes entre caleños y turistas. Sin embargo, tras poco más de dos horas sobre la tarima, Dangond tuvo que interrumpir su presentación al no encontrarse en condiciones físicas para continuar.

Visiblemente afectado, el intérprete se dirigió al público para explicar la situación y anunciar su retiro del escenario. Con un mensaje breve y honesto, dejó claro que su estado de salud no le permitía seguir adelante con el espectáculo, lo que generó preocupación entre los asistentes y marcó el cierre anticipado de una presentación que estaba prevista para extenderse por cerca de cuatro horas.

Durante el concierto, algunos seguidores ya habían notado que el cantante no se encontraba en su mejor momento. En distintos lapsos del show, Dangond se retiró brevemente de la tarima y manifestó sentirse indispuesto, señales que finalmente desembocaron en la decisión de cancelar definitivamente la presentación.

La producción del evento, activó los protocolos correspondientes y respaldó la suspensión del concierto, priorizando la integridad del artista. En las inmediaciones del escenario se contó con la presencia de ambulancias y personal médico, como parte de los procedimientos habituales en espectáculos de gran afluencia, lo que permitió atender la situación de manera oportuna.

@mibucaravallenato Silvestre Dangond abandonó el escenario y dejó al público dividido tras suspender su concierto en la madrugada de este lunes 29 de diciembre. Luego de más de dos horas de presentación, el artista sorprendió a los asistentes al admitir que no se encontraba en condiciones físicas para continuar, expresándolo desde el escenario del Diamante de Béisbol: ️ “No puedo seguir” El espectáculo terminó antes de lo previsto y la decisión generó un intenso debate entre el público y en redes sociales: algunos piden que el concierto sea reprogramado, otros sostienen que la salud del artista debe estar por encima de todo. Desde aquí, le deseamos una pronta recuperación a Silvestrón. ♬ original sound – MIBUCARAVALLENATO

Posteriormente, el equipo del cantante confirmó al Colombiano que Dangond presentó una molestia de tipo gastrointestinal, razón por la cual, siguiendo recomendaciones médicas, se determinó que no era prudente que continuara con el esfuerzo físico que implica una presentación de este nivel. La decisión se tomó exclusivamente pensando en su bienestar y en evitar complicaciones mayores.

A pesar del desenlace inesperado, el público respondió con comprensión y muestras de afecto. Lejos de reclamos, muchos asistentes despidieron al artista con aplausos y mensajes de apoyo, valorando el esfuerzo realizado durante las dos horas en las que sí logró compartir escenario con sus seguidores, interpretando varios de sus éxitos más conocidos.

Hasta el momento, no se han emitido comunicados oficiales sobre una eventual reprogramación del concierto ni sobre posibles medidas para los asistentes que esperaban disfrutar del show completo. La expectativa se mantiene, especialmente teniendo en cuenta que el artista tiene compromisos próximos en su agenda.

El incidente ocurrido en Cali generó inquietud entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud. Dangond, considerado uno de los máximos exponentes del vallenato contemporáneo, continúa siendo una figura de gran convocatoria, por lo que su recuperación se ha convertido en una prioridad tanto para su equipo como para sus fanáticos.