Resumen: Catalina Pérez, arquera de la Selección Colombia Femenina, se casó en una ceremonia íntima realizada en Florencia, Italia, rodeada de familiares y amigos cercanos. La futbolista compartió el momento en sus redes sociales, donde dejó ver el carácter personal y espiritual del evento, mientras continúa desarrollando su carrera en el fútbol europeo y mantiene su vínculo con el proceso de la selección nacional.

¡Boda de ensueño en Italia! Catalina Pérez, la arquera de la Selección Colombia, dio el “sí” en Florencia

Catalina Pérez, arquera de la Selección Colombia Femenina, vivió uno de los momentos más importantes de su vida personal al contraer matrimonio en Europa, en una ceremonia íntima realizada en Florencia, Italia. La futbolista bogotana, reconocida por su amplia trayectoria internacional y su presencia constante en los procesos del combinado nacional, compartió el acontecimiento con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde publicó varias imágenes del emotivo enlace.

El matrimonio se celebró en una iglesia histórica de la capital de la región de la Toscana, un escenario que aportó un ambiente solemne y simbólico a la ceremonia, la cual se llevó a cabo en compañía de familiares y amigos cercanos. Las fotografías difundidas muestran una celebración sobria, elegante y cargada de significado personal, alejada del foco mediático que suele rodear a las figuras del deporte de alto rendimiento.

Para la ocasión, Pérez eligió un vestido blanco de diseño clásico, con encaje floral en la parte superior y una falda de líneas limpias que reforzó la estética tradicional del evento. El atuendo fue complementado con un velo delicado y un ramo pequeño de rosas blancas, detalles que acentuaron el carácter íntimo de la ceremonia. Su esposo, José Alejandro Silva, optó por un frac elegante en tonos oscuros, adornado con flores que armonizaban con el ramo de la novia.

La arquera acompañó las imágenes con un mensaje de carácter espiritual, citando un pasaje bíblico relacionado con la fortaleza y la permanencia del amor, una reflexión que dejó ver la dimensión personal y emocional que representa este nuevo capítulo en su vida.

Quién es José Alejandro Silva, el esposo de la arquera

José Alejandro Silva mantiene un perfil reservado y alejado del protagonismo público. Es ingeniero civil y, aunque no pertenece al mundo del deporte profesional, ha sido un apoyo constante en la carrera de Catalina Pérez. La pareja sostiene una relación de varios años, durante los cuales Silva ha acompañado a la futbolista en distintas etapas de su recorrido profesional, incluyendo procesos en el exterior y convocatorias con la Selección Colombia.

Su presencia ha sido recurrente en momentos clave de la carrera de la arquera, consolidando una relación marcada por la estabilidad y el respaldo mutuo, especialmente en un contexto tan exigente como el fútbol profesional.

Una carrera construida en el fútbol internacional

Actualmente, Catalina Pérez hace parte del Racing Club de Estrasburgo, equipo del fútbol francés, al que llegó tras consolidar una trayectoria destacada en el fútbol europeo. A lo largo de su carrera ha defendido los colores de clubes en Italia, España y Alemania, experiencias que le han permitido construir un perfil internacional sólido y competitivo.

Desde su paso por distintas ligas europeas, la guardameta colombiana ha sido reconocida por su disciplina, capacidad técnica y experiencia en torneos de alto nivel. Este recorrido ha sido clave para mantenerse como una de las porteras colombianas con mayor continuidad en el exterior.

Pérez ha sido parte del proceso de la Selección Colombia Femenina desde 2015. Durante este tiempo ha participado en Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y competencias continentales, aportando experiencia y liderazgo dentro del grupo, incluso en etapas en las que no ha tenido protagonismo en el terreno de juego.

Un nuevo capítulo fuera del fútbol

La boda en Florencia representa una pausa significativa dentro de la exigente agenda deportiva que caracteriza la vida de una futbolista profesional. Lejos de los entrenamientos, los viajes constantes y la presión competitiva, Catalina Pérez celebró este momento personal en un entorno emblemático, marcando un hito importante fuera de las canchas.

Mientras continúa su carrera en el fútbol europeo y mantiene su vínculo con la Selección Colombia, la arquera inicia esta nueva etapa personal acompañada de quienes han sido parte fundamental de su proceso dentro y fuera del deporte.