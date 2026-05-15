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Resumen: Un incendio de cobertura vegetal en la comuna 13 de Medellín, sector Juan XXIII – La Quiebra en San Javier, fue atendido y controlado por los organismos de emergencia, según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, quien indicó que el fuego fue extinguido al 100%, aunque los equipos de #BomberosMedellín continúan en la zona realizando labores de enfriamiento para evitar reactivaciones, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a

¡Susto en la Comuna 13! Bomberos controlaron gran incendio forestal y continúan labores de enfriamiento

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta de X la atención de un incendio forestal registrado en la ciudad, el cual ya se encuentra controlado al 100% por los organismos de emergencia.

De acuerdo con la información entregada, los Bomberos permanecen en el sitio realizando maniobras de enfriamiento en la zona afectada, con el fin de evitar posibles reactivaciones del fuego y garantizar la seguridad del área.

Atención de la emergencia

En un primer momento, se había reportado la presencia de un incendio forestal en la comuna 13 – San Javier, sector Juan XXIII – La Quiebra, lo que generó la movilización inmediata de las unidades de emergencia.

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El caso fue atendido de manera oportuna y la situación fue controlada, mientras los organismos mantuvieron labores preventivas en el terreno.

No se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a viviendas. La rápida reacción de los equipos de emergencia permitió contener las llamas y evitar su expansión hacia otras zonas de vegetación cercanas.

Control total y seguimiento en la zona

Aunque el incendio fue extinguido en su totalidad, las autoridades mantienen presencia en el sector para realizar inspecciones y descartar puntos calientes que puedan reactivar el fuego.

Los organismos de socorro continúan el monitoreo del área como parte de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias en zonas de cobertura vegetal.

Llamado a la prevención

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier presencia de humo o fuego en zonas verdes a la línea 123.

También recordaron que, durante jornadas de alta temperatura y fuerte sol, la vegetación seca incrementa el riesgo de incendios forestales, por lo que se insiste en reforzar las medidas de prevención y el cuidado del entorno natural.