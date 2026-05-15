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Resumen: Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de asesinar a un vecino que intervino en una discusión familiar en el barrio Manrique La Salle, en Medellín. Según la Fiscalía, el procesado habría intimidado a su madre y hermana con un arma cortopunzante para exigirles dinero. La víctima intentó intervenir, resultó herida y murió posteriormente en un centro asistencial. El presunto agresor fue capturado por la comunidad cuando intentaba huir y no aceptó los cargos imputados por homicidio.

¡Por intervenir en una discusión terminó muerto! Aseguran a presunto homicida en Medellín

Un juez penal municipal ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de estar involucrado en el homicidio de un vecino en el nororiente de Medellín, en hechos ocurridos el pasado 10 de mayo en el barrio Manrique La Salle.

La decisión judicial fue adoptada luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación en contra de Daniel Ruiz, de 33 años, quien es investigado por su presunta participación en el crimen.

Según la información entregada por el ente acusador, los hechos se habrían originado en medio de una discusión ocurrida dentro de una vivienda donde residían familiares del procesado.

De acuerdo con la investigación, Ruiz llegó hasta la casa de su madre y su hermana y, presuntamente, las intimidó utilizando un arma cortopunzante con el objetivo de exigirles dinero.

Vecino habría intervenido durante la discusión

La situación habría sido advertida por un vecino del sector, quien decidió intervenir al percatarse de lo que estaba ocurriendo dentro de la vivienda.

En medio de ese episodio, el hombre resultó lesionado. Posteriormente, habitantes del sector auxiliaron a la víctima y la trasladaron a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció debido a la gravedad de las heridas. Tras lo ocurrido, el presunto agresor abandonó el lugar e intentó huir del sector.

Captura se produjo en flagrancia

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, varias personas de la comunidad iniciaron una persecución y lograron alcanzarlo poco después de los hechos.

Posteriormente, el hombre fue entregado a uniformados de la Policía Nacional, quienes realizaron la captura en situación de flagrancia.

Luego de ser presentado ante las autoridades judiciales, un fiscal adscrito a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó el delito de homicidio.

Durante las audiencias preliminares, Ruiz no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Finalmente, el juez del caso determinó que el procesado deberá continuar vinculado a la investigación mientras permanece privado de la libertad en un centro carcelario.