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¡Susto en directo! Una ola gigante golpea a un periodista de la televisión vasca en plena transmisión

Un periodista de ETB fue alcanzado por una ola enorme en Ondarroa mientras informaba sobre el temporal en directo. Él y su cámara están bien. Mira el video.

Publicado por: SoloDuque

¡Susto en directo! Una ola gigante golpea a un periodista de la televisión vasca en plena transmisión

Resumen: Un periodista de ETB fue alcanzado por una ola enorme en Ondarroa mientras informaba sobre el temporal en directo. Él y su cámara están bien. Mira el video.

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Lo que parecía una conexión en directo más sobre el temporal que golpea la costa vasca terminó en un instante de verdadero pánico. El periodista Sergio Ovejero, del programa Euskadi Quédate de la cadena autonómica ETB, fue alcanzado por una ola gigante mientras informaba desde Ondarroa, en Bizkaia, y la señal se cortó de golpe ante la mirada atónita del presentador y de los televidentes.

El episodio ocurrió este jueves 22 de octubre y desde entonces recorre las redes sociales y varios medios españoles e internacionales. Según los reportes, tanto el reportero como la operadora de cámara que lo acompañaba resultaron ilesos y pudieron ponerse a salvo tras el violento golpe de mar.

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Así fue el momento en directo

Ovejero se había desplazado hasta el paseo marítimo de Ondarroa, una villa pesquera muy expuesta a los temporales del Cantábrico, para mostrar a la audiencia la fuerza del oleaje. Mientras hablaba a cámara, una gran masa de agua superó las defensas del malecón y lo envolvió por completo. La imagen se fue a negro durante unos segundos.

En el plató, el presentador Odei Esnaola no pudo ocultar su preocupación y dijo en pantalla que esperaban que sus compañeros estuvieran bien y que se les actualizaría la información enseguida. Minutos después se supo que el equipo de ETB se encontraba a salvo.

Periodista de ETB en Ondarroa momentos antes de que una ola lo alcanzara
Foto: Redes sociales

Alerta por temporal en la costa vasca

La conexión se realizaba en medio de un aviso por condiciones marítimas adversas. Las autoridades habían advertido de olas de más de cinco metros de altura, rachas fuertes de viento y riesgo de impacto del oleaje sobre paseos marítimos y malecones, lugares que suelen atraer a curiosos durante estos episodios pese al peligro que implica acercarse al litoral.

Precisamente por eso, el caso se volvió un recordatorio de lo impredecible que puede ser el mar cuando hay temporal. Incluso quienes están allí para informar sobre el riesgo pueden verse sorprendidos por una ola que rebasa las barreras de protección.

Instante en que la ola alcanza al reportero de ETB durante la transmisión
Foto: Redes sociales

Un susto que se hizo viral

El video fue difundido por varias cuentas en redes sociales con mensajes como «cuidado con la ola» y acumuló miles de reproducciones en pocas horas. Además de la sorpresa por la escena, muchos usuarios destacaron la reacción en el estudio y el alivio al confirmarse que los dos integrantes del equipo estaban bien.

Medios locales indicaron que Ovejero y su compañera de cámara no sufrieron lesiones de gravedad y que el programa pudo retomar su emisión con normalidad. El temporal, entretanto, continúa afectando a la región, donde se mantiene la recomendación de evitar los paseos marítimos y las zonas expuestas al oleaje.

Qué se sabe de Ondarroa y del temporal

Ondarroa es un municipio costero de Bizkaia con una larga tradición marinera, y su puerto y sus paseos están acostumbrados a recibir el embate del mar. Sin embargo, cuando el oleaje supera los cinco metros, hasta las zonas que parecen seguras pueden quedar expuestas. Por eso las autoridades piden mantenerse alejados de los rompeolas, los malecones y los muelles mientras dure la alerta.

Los equipos de prensa que cubren estos fenómenos suelen trabajar a cierta distancia, pero el movimiento del mar es difícil de calcular y una sola ola mayor que las anteriores puede cambiar la situación en segundos, como quedó demostrado en esta transmisión.

El video del momento

Las imágenes de la transmisión muestran el instante exacto en que la ola alcanza al periodista y la señal desaparece de la pantalla. A continuación, el video completo del momento.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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