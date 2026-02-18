Menú Últimas noticias
    Metrocable línea K fuera de servicio por inconveniente técnico: conozca las rutas alternas

    ¡Atención usuarios del Metrocable! La línea K está fuera de servicio y la cosa va para largo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Metrocable línea K fuera de servicio por inconveniente técnico: conozca las rutas alternas
    Foto de archivo.
    Metrocable línea K fuera de servicio por inconveniente técnico: conozca las rutas alternas

    Resumen: El Metrocable línea K de Medellín está fuera de servicio por falla técnica. Se activó un Plan de Continuidad con rutas de buses integrados para los usuarios.

    Desde las 11:37 de la mañana de este miércoles, 18 de febrero, el sistema de transporte masivo de Medellín enfrenta una compleja situación operativa.

    La línea K del Metrocable, que conecta las estaciones Acevedo y Santo Domingo, se encuentra fuera de servicio debido a un inconveniente técnico.

    Ante la magnitud del daño, que según reportes preliminares no ha podido ser solucionado rápidamente, el Metro de Medellín, en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, activó de inmediato un Plan de Continuidad para garantizar la movilidad de miles de usuarios afectados en las comunas 1 y 2.

    La estrategia de emergencia busca mitigar el impacto en el desplazamiento de los viajeros mediante el uso de rutas integradas y alimentadoras.

    Según informó la empresa, los ciudadanos pueden optar por la ruta C6-017, que conecta directamente las estaciones Santo Domingo y Acevedo sin paradas intermedias.

    Asimismo, quienes se encuentren cerca de la estación Andalucía pueden abordar la ruta C6-012A hacia Acevedo, mientras que en las estaciones Popular y Tricentenario se ha habilitado el servicio de la ruta C6-013 para facilitar el flujo de pasajeros.

    Las autoridades han pedido a la comunidad verificar las tarifas antes de abordar y mantener la calma durante los trasbordos.

    Personal especializado del Metro trabaja en el sitio para evaluar el componente afectado y retomar el servicio lo antes posible. Mientras tanto, el Plan de Continuidad se mantendrá vigente de manera indefinida, reforzando la frecuencia de los buses integrados para evitar aglomeraciones en los puntos de abordaje durante la hora pico que se avecina.

