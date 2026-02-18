AKT presenta la nueva moto que revolucionará la movilidad urbana: tiene grandes avances tecnológicos

Resumen: AKT Motos, en alianza con SYM, ha lanzado en Colombia la nueva JET EVO 150, una motocicleta automática de 150 cc diseñada para revolucionar la movilidad urbana mediante una combinación de alto desempeño y seguridad avanzada. Este modelo destaca por su motor con inyección electrónica y refrigeración líquida, además de incluir tecnologías de punta como frenos ABS de doble canal y control de tracción, características poco comunes en su segmento. Con un precio de $12.990.000, AKT busca fortalecer su participación en el mercado de las scooters (proyectando alcanzar el 16% en 2026) y ofrecer una solución eficiente, tecnológica y moderna para enfrentar la congestión en las ciudades.

En un mercado donde las motocicletas automáticas se consolidan como la solución preferida para vencer la congestión urbana, AKT Motos ha dado un golpe sobre la mesa. Bajo su exitosa alianza estratégica con el gigante asiático SYM, la marca presentó oficialmente la JET EVO 150, una scooter que promete transformar la experiencia de conducción diaria en las ciudades colombianas.

Tecnología de punta para el día a día

La JET EVO 150 no es solo una actualización estética; es una evolución técnica. Está equipada con un motor de 150 cc que incorpora inyección electrónica, refrigeración líquida y un sistema de cuatro válvulas. Esta configuración no solo optimiza la respuesta del acelerador en los semáforos, sino que garantiza un consumo de combustible eficiente, un factor crítico para el bolsillo de los usuarios actuales.

“La JET EVO 150 representa la evolución de lo que hoy buscan los usuarios: mayor tecnología y una experiencia de manejo más segura y confiable”, afirmó Camilo Mantilla, Director de Desarrollo de Producto de AKT Motos.

Seguridad: El nuevo estándar del segmento

Uno de los puntos más destacados de este lanzamiento es la robusta suite de seguridad, poco común en este rango de cilindraje:

Frenos ABS de doble canal: Evitan el bloqueo de ambas ruedas en frenadas de emergencia.

Control de tracción: Un asistente clave para mantener la estabilidad en pavimentos mojados o superficies de baja adherencia.

Iluminación Full LED: Mejora drásticamente la visibilidad nocturna y aporta un diseño futurista.

Un mercado en expansión

El lanzamiento llega en un momento dulce para la categoría. Al cierre de 2025, el segmento de scooters en Colombia creció un 30%, con más de 137,000 unidades matriculadas. AKT, que ya ostenta el 12% de participación en esta categoría, busca con la JET EVO 150 escalar hasta el 16% de cuota de mercado durante este 2026.

Disponibilidad y precio

La nueva JET EVO 150 ya se encuentra en las vitrinas de todo el país con el respaldo de la red de servicio de AKT.

Precio: Desde $12.990.000.

Colores: Negro/Gris y Gris/Negro.

Equipamiento adicional: Tablero digital de alta precisión para el monitoreo de parámetros esenciales.

Con este modelo, AKT reafirma su posición como referente regional, con presencia en 20 países, ofreciendo una máquina que equilibra desempeño deportivo con la practicidad necesaria para sobrevivir (y disfrutar) el tráfico de la ciudad.

