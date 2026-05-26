Resumen: El Ejército suspendió temporalmente los permisos de porte de armas en Bogotá y varias zonas del país por las elecciones presidenciales.

Anuncian la suspensión de permisos de porte de armas por elecciones en Bogotá y Cundinamarca

La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional anunció la suspensión temporal de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y armas traumáticas con motivo de las elecciones presidenciales en Colombia.

La medida aplicará en Bogotá, gran parte de Cundinamarca y en los municipios de San Juanito y El Calvario, en el departamento del Meta.

Según la resolución emitida por las autoridades militares, la restricción busca fortalecer las condiciones de seguridad y orden público durante la jornada electoral.

El Ejército precisó que la suspensión del porte de armas cobija tanto a personas naturales como jurídicas que tengan permisos especiales vigentes. Sin embargo, la decisión contempla varias excepciones establecidas en la ley.

Entre las entidades excluidas de la restricción se encuentran la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el Inpec, Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia. También podrán portar armas las empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas, así como las misiones diplomáticas acreditadas en el país.

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La excepción también aplica para integrantes activos de la Fuerza Pública, veteranos y profesionales oficiales de la reserva, entre otros grupos contemplados en la normativa vigente.

Las autoridades indicaron que esta medida hace parte de los controles preventivos desplegados antes y durante las elecciones presidenciales, con el objetivo de reducir riesgos de alteraciones del orden público y garantizar la seguridad ciudadana.

Asimismo, el Ejército confirmó que, en caso de realizarse una segunda vuelta presidencial, la suspensión del porte de armas se mantendrá bajo las mismas condiciones y excepciones establecidas en la resolución.

Para ese escenario, la restricción comenzaría a las 6:00 de la mañana del sábado 20 de junio de 2026 y se extendería hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio de 2026.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para acatar las disposiciones y contribuir al desarrollo tranquilo de la jornada democrática en el país.

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