Deportados en tiempo récord: frenan llegada de estadounidenses ligados a turismo sexual en Medellín

Resumen: Migración Colombia inadmitió a 12 estadounidenses en Rionegro por presunto turismo relacionado con explotación sexual en Medellín.
Migración Colombia inadmitió a 12 ciudadanos estadounidenses que llegaron al Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro y que, según las autoridades, tendrían presuntos vínculos con actividades de turismo relacionadas con explotación sexual en Medellín y el Valle de Aburrá.
Los procedimientos fueron realizados durante controles migratorios apoyados con herramientas tecnológicas y labores de verificación de perfiles de riesgo.
Según las investigaciones preliminares, varios de los extranjeros habrían ingresado al país con itinerarios asociados a fiestas privadas y recorridos turísticos que incluían posibles prácticas de explotación sexual.
Uno de los grupos provenía de Miami y aseguró inicialmente que viajaba a una despedida de soltero. Sin embargo, durante las entrevistas migratorias se detectó que el plan de viaje contemplaba tours exclusivos para extranjeros, consumo de licor y otros servicios que despertaron alertas de las autoridades.
Migración Colombia indicó que algunos de estos recorridos incluían referencias explícitas a mujeres jóvenes y posibles actividades ilegales relacionadas con explotación sexual y trata de personas.
Tras la verificación, los ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos y retornados en el mismo avión en el que llegaron al país.
Otro de los casos fue identificado gracias a la plataforma Angel Watch, sistema que permite alertar sobre viajeros con antecedentes o riesgos asociados a delitos sexuales. Gracias a esta herramienta, un ciudadano estadounidense fue interceptado antes de ingresar formalmente al territorio colombiano y posteriormente deportado.
Además, siete ciudadanos provenientes de Nueva York también fueron rechazados por las autoridades migratorias bajo sospechas relacionadas con explotación sexual.
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Otros dos extranjeros que arribaron desde Miami y República Dominicana corrieron la misma suerte tras detectar inconsistencias y posibles fines ilícitos en sus viajes.
Según Migración Colombia, en lo corrido de 2026 ya son 73 los extranjeros inadmitidos por alertas o evidencias vinculadas con turismo sexual en Medellín.
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