Resumen: Presidente Petro declara la suspensión de facto del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU. por aranceles. Anuncia decisiones cruciales en Consejo de Ministros y se declara "libre". Detalles de la crisis diplomática.

Gustavo Petro da por suspendido el TLC con Estados Unidos y declara que Colombia está ‘libre’

El presidente, Gustavo Petro, ha desatado una nueva alerta diplomática y económica al declarar, este lunes 20 de octubre, que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos se encuentra «suspendido de facto».

La afirmación del jefe de Estado se produce en medio de una escalada de tensiones con Washington y coincide con el llamado a consultas del embajador Daniel García-Peña y las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Petro anunció que tomará decisiones trascendentales en un Consejo de Ministros convocado para la noche de este mismo día, que será transmitido por canales públicos.

El mandatario colombiano, utilizando su cuenta de X, señaló que la suspensión del acuerdo comercial no es una decisión unilateral, sino una acción impuesta por la administración estadounidense. Según Petro, al imponer aranceles del 10% a productos colombianos, el gobierno de Trump automáticamente violó las cláusulas del TLC, dejando sin efecto las antiguas preferencias arancelarias.

«Están rotas unilateralmente por EE.UU., no por nosotros y nos dejan libres, que no nos asuste ser libres», afirmó el presidente.

La suspensión de facto del acuerdo, que impacta directamente a miles de comerciantes y exportadores, se suma a una serie de fricciones recientes. La relación bilateral se ha tensado tras las declaraciones de Trump, quien ha tildado a Petro de «líder del narcotráfico» y ha prometido suspender la ayuda a Colombia.

El presidente Petro enfatizó que Colombia tiene lista una «respuesta inteligente» a la «amenaza irracional» de Washington. Para ello, convocó a una cumbre de alto nivel en Casa de Nariño que incluye al embajador García-Peña, la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y las ministras de Agricultura y Comercio, además de la directora del PNIS, Gloria Miranda.

Mientras tanto, la Cancillería ha manifestado que buscará apoyo en instancias internacionales para defender la soberanía y la «dignidad» del presidente.

La inminente suspensión formal del TLC con el Gobierno norteamericano (EE.UU.) abre una nueva era de incertidumbre económica y política para el país.

El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EEUU. Están rotas… https://t.co/hueByoUDiL — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2025

