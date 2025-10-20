Colombia cerró su participación en el Open Panamericano de Judo, celebrado el pasado 14 de octubre en Lima, Perú, con un total de cinco medallas.

La delegación nacional, que asistió al certamen con nueve judocas, finalizó en la cuarta posición de la clasificación general del evento, que contó con la presencia de 143 atletas de 28 países.

Brenda Olaya se llevó el oro en la categoría de los -78 kilogramos. Tras superar a la peruana Falconi Morales, y luego a la cubana Lisrialis González en semifinales, la colombiana venció en la final a Migle Julija Dudenaite de Lituania para asegurar el título.

Brigitte Carabalí obtuvo la segunda presea dorada en los +78 kilogramos. La colombiana avanzó a la final desde el round robin B al superar a Kanwarpreet Kaur (India) y se impuso en el combate definitivo a la brasileña Katia Alves.

¡Brenda Olaya y Brigitte Carabalí, reinas de oro! Colombia cosecha cinco preseas en Judo

Jhon Pérez se adjudicó la plata en los -81 kilogramos. Lideró el Pool C con triunfos ante Said Palao (Perú) y Alain Aprahamian (Uruguay), superó al canadiense Oliver Gagnon en semifinales, pero cayó ante el estadounidense Dominic Rodríguez en la final.

Francisco Balanta obtuvo la otra plata en los -100 kilogramos. Lideró el Pool A al vencer al peruano Daryl Yamamoto, y en el cuadro principal superó a Tanou Keita (Guinea) en semifinales, cayendo en la final ante el estadounidense Daniel Liubimovski.

Finalmente, la única medalla de bronce fue lograda por Luisa Bonilla en los -70 kilogramos. Tras perder ante la brasileña Gabrielle Ferreira en el Pool D, la colombiana se adjudicó el tercer lugar al ganar el repechaje contra la estadounidense Yasmin Alamin.

El medallero general del certamen fue liderado por Estados Unidos (cuatro oros, dos platas y un bronce), seguido por Brasil (tres oros, tres platas y cuatro bronces) y Ecuador (tres oros, dos platas y dos bronces).

