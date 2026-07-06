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    Suspenden viajes entre Pereira y Chocó por combates entre el Ejército y el ELN

    Escalada de violencia obligó a suspender los viajes en bus entre Pereira-Chocó. Los enfrentamientos con ELN mantienen restringida la movilidad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Suspenden viajes entre Pereira y Chocó por combates entre el Ejército y el ELN
    Foto de archivo.
    Suspenden viajes entre Pereira y Chocó por combates entre el Ejército y el ELN

    Resumen: Las empresas de transporte suspendieron el despacho de buses entre Pereira y Chocó por los combates entre el Ejército y el ELN en la vía que conecta ambos departamentos.

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    Las empresas de transporte intermunicipal decidieron suspender de manera temporal los viajes entre Pereira y el departamento del Chocó, donde se registran enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del ELN.

    La medida fue adoptada este lunes por las empresas Flota Occidental y Empresa Arauca, tras los combates reportados en el corregimiento El Tapón, jurisdicción del municipio de Tadó (Chocó), situación que ha generado preocupación por la seguridad de conductores y pasajeros.

    Mientras persistan las operaciones militares en la zona, los despachos solo llegarán hasta el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico (Risaralda), por lo que quedó suspendido el tránsito de buses hacia territorio chocoano.

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    La restricción fue tomada de manera preventiva, mientras las autoridades verifican que existan condiciones seguras para el tránsito de vehículos de servicio público.

    Entretanto, el Ejército Nacional mantiene las operaciones ofensivas en el sector con el objetivo de neutralizar la presencia de los presuntos integrantes del ELN y recuperar el control del corredor vial.

    Por ahora, las compañías de transporte indicaron que los recorridos hacia el Chocó permanecerán suspendidos hasta que las autoridades informen que la situación de orden público permite reanudar la operación con garantías para pasajeros, conductores y personal operativo.

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