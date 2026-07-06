¡Entre lágrimas! Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales tras la eliminación de Portugal

Resumen: Cristiano Ronaldo disputó el último Mundial de su carrera luego de que Portugal fuera eliminada por España en los octavos de final del Mundial 2026. El delantero portugués se despidió entre lágrimas de la máxima cita del fútbol tras seis participaciones, cerrando una trayectoria llena de récords y momentos históricos, aunque sin poder conquistar el único gran título que faltó en su carrera.

El recorrido de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo llegó a su fin. La eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final del Mundial 2026 marcó la despedida del máximo referente del fútbol portugués de la máxima cita del balompié, poniendo punto final a una historia que se extendió por dos décadas.

El conjunto español se impuso por 1-0 gracias a un gol de Mikel Merino en el tiempo de reposición, resultado que acabó con las aspiraciones lusas de seguir avanzando en el torneo y dejó una de las imágenes más emotivas del campeonato: Cristiano Ronaldo abandonando el terreno de juego entre lágrimas.

A sus 41 años, el delantero disputó la sexta Copa del Mundo de su carrera, un registro reservado para muy pocos futbolistas. Desde su debut en Alemania 2006 hasta esta edición, el atacante fue protagonista de cada participación mundialista de Portugal, aunque el título siempre terminó escapándosele.

El adiós definitivo a la Copa del Mundo

La selección dirigida por Roberto Martínez llegó a esta Copa del Mundo con altas expectativas, impulsada por la conquista de la UEFA Nations League en 2025 y por una generación que mezclaba experiencia y juventud. Sin embargo, el camino terminó antes de lo esperado frente a una selección española que mostró mayor control del partido y aprovechó su oportunidad en el tramo final.

La derrota significó el cierre del ciclo mundialista de Cristiano Ronaldo, quien afrontó esta edición como la última de su carrera. Aunque el atacante conquistó prácticamente todos los títulos posibles a nivel de clubes y selección, la Copa del Mundo quedó como el único gran trofeo que nunca pudo levantar.

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España apagó el último sueño mundialista de Cristiano

Durante gran parte del compromiso, España dominó la posesión del balón y exigió en varias ocasiones al arquero Diogo Costa, quien evitó que la diferencia llegara antes con intervenciones determinantes. Portugal también tuvo opciones para abrir el marcador y una de las más claras estuvo en los pies de Cristiano Ronaldo, cuyo remate fue controlado por el guardameta Unai Simón.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia el tiempo suplementario, apareció Mikel Merino para marcar el único gol de la noche y asegurar la clasificación española a los cuartos de final.

El pitazo final dejó una escena cargada de emoción. Cristiano Ronaldo permaneció algunos instantes sobre el césped mientras asimilaba la eliminación, antes de retirarse visiblemente afectado. Compañeros y rivales se acercaron para brindarle apoyo en el que, todo indica, fue el último partido mundialista de una de las máximas figuras en la historia del fútbol.

EL LLANTO DE CRISTIANO RONALDO TRAS QUEDAR ELIMINADO DEL #MundialEnDSPORTS ANTE ESPAÑA 💔🥺#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FwvwRNRNIg — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026



Un legado histórico que trasciende el título que faltó

La trayectoria mundialista de Cristiano comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con seis participaciones, se convirtió en uno de los futbolistas con más presencias en la historia del torneo.

Más allá del título que nunca pudo conquistar, el delantero deja una huella imborrable con la selección portuguesa gracias a sus goles, récords y liderazgo durante más de veinte años. Su nombre permanecerá entre los más importantes del fútbol mundial, tanto por sus logros individuales como por su influencia dentro y fuera del campo.

Mientras España continúa en carrera por el título y espera rival en los cuartos de final, Portugal inicia una nueva etapa con el cierre del ciclo mundialista de quien fue su capitán y principal figura durante seis ediciones consecutivas de la Copa del Mundo.