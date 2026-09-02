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Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez anunció la suspensión del esquema de interrupciones que había comenzado en 10 circuitos de las zonas nororiental y centro oriental.

¡A cuidar cada gota! Medellín frena los cortes de agua y pone una meta que todos deberán cumplir

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la suspensión del esquema de interrupciones del servicio de acueducto que comenzó el pasado lunes en 10 circuitos de las zonas nororiental y centro oriental de la ciudad.

La medida se mantendrá durante lo que resta de esta semana, entre miércoles y domingo, pero dependerá del comportamiento del consumo.

La decisión fue tomada luego de que durante los dos primeros días del racionamiento se registrara un ahorro promedio de 120 litros de agua por segundo, equivalente a cerca de 10 millones de litros diarios. Según las autoridades, este volumen corresponde al déficit que presenta actualmente el sistema abastecido por el embalse Piedras Blancas.

Aunque se levantaron temporalmente las interrupciones, la alcaldía y EPM establecieron una meta de ahorro para toda la ciudadanía.

En las zonas nororiental y centro oriental se espera una reducción promedio de 92 litros diarios por vivienda, mientras que en el resto de Medellín y el Valle de Aburrá la meta es de 70 litros diarios por vivienda.

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El consumo será monitoreado diariamente en los 10 circuitos y también se tendrá en cuenta el comportamiento de viviendas, establecimientos, empresas y espacios públicos. Entre las recomendaciones están reducir el tiempo de las duchas, regar las plantas durante la noche y evitar el uso de mangueras.

Gutiérrez advirtió que la situación continúa siendo delicada debido a la disminución de lluvias y las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño. Incluso señaló que una eventual caída crítica en los niveles del embalse La Fe podría llevar a un racionamiento generalizado en Medellín y municipios del área metropolitana y Oriente antioqueño.

El próximo lunes 7 de septiembre, la alcaldía y EPM definirán si continúa la suspensión de los cortes o si será necesario retomar el esquema de interrupciones programadas. Además, se realizarán operativos contra lavaderos clandestinos y el lavado de vehículos en el espacio público.

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