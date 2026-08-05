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    Suspenden el porte de armas en Bogotá y Cundinamarca por la posesión presidencial

    Por la posesión presidencial, las autoridades suspendieron temporalmente el porte de armas en Bogotá, Cundinamarca y otros municipios.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Suspenden el porte de armas en Bogotá y Cundinamarca por la posesión presidencial
    Foto de archivo.
    Suspenden el porte de armas en Bogotá y Cundinamarca por la posesión presidencial

    Resumen: El porte de armas quedó suspendido temporalmente en Bogotá, Cundinamarca y parte del Meta por medidas de seguridad durante la posesión presidencial.

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    La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional suspendió de manera temporal el porte de armas de fuego y armas traumáticas para civiles en Bogotá, Cundinamarca y algunos municipios del Meta, como parte del dispositivo de seguridad dispuesto para la posesión presidencial.

    La medida estará vigente desde las 6:00 de la tarde del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 de la tarde del sábado 8 de agosto. Durante ese periodo quedará suspendida la vigencia de los permisos especiales de porte de armas expedidos tanto a personas naturales como jurídicas.

    La restricción aplicará en Bogotá, todo el departamento de Cundinamarca, con excepción de los municipios de Medina y Paratebueno, y en los municipios de San Juanito y El Calvario, en el departamento del Meta.

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    No obstante, la resolución mantiene las excepciones previstas en la legislación vigente. Entre las entidades autorizadas para portar armas durante el periodo de restricción se encuentran la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), las empresas de vigilancia y seguridad privada y las misiones diplomáticas acreditadas en el país.

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    La excepción también cobija al personal activo de la Fuerza Pública, así como a veteranos y profesionales oficiales de la reserva, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

    Las autoridades recordaron que la suspensión del porte de armas busca fortalecer el esquema de seguridad durante la posesión presidencial y garantizar que las actividades oficiales se desarrollen con normalidad. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para acatar las restricciones establecidas durante los dos días de vigencia de la medida y evitar sanciones por incumplimiento de la normativa.

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