Aeropuerto José María Córdova quedó por fuera del Conpes y crece la incertidumbre sobre su ampliación

La exclusión del Aeropuerto José María Córdova del nuevo Conpes aeroportuario 2026-2035 generó preocupación entre dirigentes políticos y autoridades de Antioquia, quienes advirtieron que la decisión podría afectar la financiación de proyectos estratégicos como la construcción de una segunda pista y una nueva terminal para la principal terminal aérea del departamento.

El documento, publicado por el Gobierno Nacional, prioriza 13 proyectos de modernización aeroportuaria en el país, pero dejó por fuera al aeropuerto ubicado en Rionegro, considerado el segundo más importante de Colombia y que actualmente moviliza más de 14 millones de pasajeros al año.

Para el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, la decisión implica que no existirán recursos públicos comprometidos para impulsar la expansión de la terminal durante los próximos años, lo que representa un riesgo para la capacidad operativa del aeropuerto frente al crecimiento sostenido de la demanda aérea.

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Frente a los cuestionamientos, la Aeronáutica Civil explicó que el Aeropuerto José María Córdova no fue incluido en el Conpes debido a que actualmente opera bajo un contrato de concesión integral.

Según la entidad, las obligaciones relacionadas con el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura corresponden al concesionario, razón por la cual la inclusión de recursos públicos en ese documento sería jurídicamente improcedente.

Sin embargo, dirigentes de Antioquia sostienen que existían mecanismos como las asociaciones público-privadas (APP) que habrían permitido complementar la financiación con recursos estatales para acelerar las obras de expansión.

El plan proyecta que el aeropuerto pase de movilizar cerca de 14 millones de pasajeros en 2025 a más de 42 millones en 2055, por lo que autoridades regionales y gremios consideran indispensable asegurar nuevas fuentes de financiación para evitar que el crecimiento de la infraestructura quede rezagado frente al aumento de la demanda aérea en Antioquia.

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