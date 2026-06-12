Resumen: La Corte Suprema de Justicia suspendió de manera provisional la restricción impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá que prohibía al candidato presidencial Abelardo de la Espriella utilizar la bandera de Colombia y los lemas “firmes por la patria” y “defensores de la patria”. Esta decisión judicial, adoptada con efectos inmediatos en el marco del estudio de una acción de tutela, le devuelve temporalmente al aspirante el uso de sus insignias y narrativas tradicionales de campaña, una medida que se mantendrá vigente hasta que el alto tribunal resuelva el fondo del asunto y emita un fallo definitivo sobre la presunta vulneración a sus derechos de libertad de expresión y participación política.

Suspenden la medida con la que le habían prohibido a Abelardo de la Espriella decir «firme por la patria»

La Corte Suprema de Justicia ha frenado provisionalmente las restricciones que pesaban sobre la estrategia de comunicación del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Con esta decisión, el aspirante podrá volver a utilizar la bandera de Colombia y sus reconocidas consignas de campaña.

La determinación del alto tribunal, bajo el radicado número 11001-02-05-000-2026-01591-00, ordena «SUSPENDER con efectos inmediatos y mientras se decide de fondo la presente acción de tutela, los efectos de las órdenes cautelares contenidas en el auto del 09 de junio de 2026».

Dichas medidas restrictivas habían sido proferidas inicialmente por el magistrado sustanciador de la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá (dentro del expediente 11-001-22-05-000-2026-10773-00), las cuales obligaban al candidato a retirar de sus discursos, redes sociales y piezas publicitarias los símbolos nacionales, así como los lemas “firmes por la patria” y “defensores de la patria”.

Detalles del pronunciamiento judicial

La defensa del candidato interpuso una acción de tutela argumentando presuntas vulneraciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión y la participación política. Al evaluar la urgencia del caso, la Corte Suprema de Justicia consideró viable amparar de forma preventiva al accionante mediante una medida provisional para evitar un perjuicio irremediable en medio de la campaña electoral.

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El documento oficial de la corporación concluye de manera tajante: «Notifíquese y cúmplase», lo que otorga vía libre inmediata para que el equipo de campaña de De la Espriella reactive sus líneas gráficas y discursivas tradicionales.

Un respiro estratégico para la campaña

Para los analistas políticos, esta decisión representa un importante tanque de oxígeno para De la Espriella. Su plataforma de campaña está fuertemente ligada a una narrativa de patriotismo, identidad nacional y seguridad, elementos que se veían debilitados al no poder emplear la bandera ni sus frases insignia. La orden previa del Tribunal de Bogotá había abierto un intenso debate jurídico y de opinión sobre los límites legales del uso de la iconografía patria en la propaganda electoral.

¿Qué viene ahora en el proceso?

Es imperativo resaltar que la decisión de la Corte Suprema es de carácter provisional. Esto significa que Abelardo de la Espriella y su partido político podrán hacer uso de la bandera y los lemas únicamente mientras el alto tribunal estudia de manera detallada los argumentos de fondo de la tutela.

En las próximas semanas, la Corte emitirá un fallo definitivo que determinará con certeza si se mantiene la autorización o si, por el contrario, se restablece la prohibición dictada en primera instancia por el Tribunal de Bogotá.

Suspenden la medida con la que le habían prohibido a Abelardo de la Espriella decir «firme por la patria»