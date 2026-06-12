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Resumen: La Superintendencia de Transporte multó a Precoltur con más de $4.200 millones tras el accidente en Remedios que dejó 17 muertos, entre ellos 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello.

Clavaron a la empresa del bus accidentado que dejó 17 muertos de liceo en Bello: esta es la multa

La Superintendencia de Transporte sancionó a Precoltur, empresa de transporte especial, con una multa de $4.215.821.536, como resultado de la investigación abierta tras el accidente ocurrido el 14 de diciembre de 2025 en el municipio de Remedios, Antioquia, que cobró la vida de 17 personas, entre ellas 16 jóvenes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del vehículo.

A lo largo de la investigación, detectaron múltiples fallas que comprometían directamente la seguridad de los usuarios.

Entre los hallazgos, la Superintendencia identificó que Precoltur carecía de sistemas de comunicación efectivos con sus conductores, no contaba con una estructura tecnológica ni con personal definido para supervisar las operaciones, y presentaba irregularidades en los contratos de vinculación de vehículos.

A esto se sumaron conductores sin afiliación completa al Sistema General de Seguridad Social y programas de capacitación deficientes para el personal operativo.

Tatiana Rueda Ibarra, asesora del despacho de la Superintendencia, señaló que los hallazgos evidenciaban incumplimientos sistemáticos que ponían en riesgo a los pasajeros.

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Por su parte, Alberto Daza, superintendente delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, afirmó que la medida busca garantizar que todas las empresas del sector cumplan sus obligaciones y, sobre todo, protejan la vida.

La tragedia ocurrió en el sector El Chispero, sobre la vía Remedios-Zaragoza, cuando el bus cayó aproximadamente 40 metros por un precipicio.

Los estudiantes regresaban de un viaje de graduación a Tolú y Coveñas, organizado de forma privada por ellos mismos y sus familias, sin vínculos con la institución educativa.

La Superintendencia advirtió que continuará ejerciendo labores de inspección y control sobre las empresas habilitadas para prestar este tipo de servicio en el país.

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