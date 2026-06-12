Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Clavaron a la empresa del bus accidentado que dejó 17 muertos de liceo en Bello: esta es la multa

    Investigación reveló las fallas operativas de la empresa a cargo del bus que cayó al abismo en Remedios, y dejó 16 jóvenes y un adulto muertos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Clavaron a la empresa del bus accidentado que dejó 17 muertos de liceo en Bello: esta es la multa
    Foto sacada de redes sociales.
    Clavaron a la empresa del bus accidentado que dejó 17 muertos de liceo en Bello: esta es la multa

    Resumen: La Superintendencia de Transporte multó a Precoltur con más de $4.200 millones tras el accidente en Remedios que dejó 17 muertos, entre ellos 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Superintendencia de Transporte sancionó a Precoltur, empresa de transporte especial, con una multa de $4.215.821.536, como resultado de la investigación abierta tras el accidente ocurrido el 14 de diciembre de 2025 en el municipio de Remedios, Antioquia, que cobró la vida de 17 personas, entre ellas 16 jóvenes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del vehículo.

    A lo largo de la investigación, detectaron múltiples fallas que comprometían directamente la seguridad de los usuarios.

    Entre los hallazgos, la Superintendencia identificó que Precoltur carecía de sistemas de comunicación efectivos con sus conductores, no contaba con una estructura tecnológica ni con personal definido para supervisar las operaciones, y presentaba irregularidades en los contratos de vinculación de vehículos.

    A esto se sumaron conductores sin afiliación completa al Sistema General de Seguridad Social y programas de capacitación deficientes para el personal operativo.

    Tatiana Rueda Ibarra, asesora del despacho de la Superintendencia, señaló que los hallazgos evidenciaban incumplimientos sistemáticos que ponían en riesgo a los pasajeros.

    Le puede interesar: Incautan maquinaria y rescatan fauna silvestre en operativos ambientales en Antioquia

    Por su parte, Alberto Daza, superintendente delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, afirmó que la medida busca garantizar que todas las empresas del sector cumplan sus obligaciones y, sobre todo, protejan la vida.

    La tragedia ocurrió en el sector El Chispero, sobre la vía Remedios-Zaragoza, cuando el bus cayó aproximadamente 40 metros por un precipicio.

    Los estudiantes regresaban de un viaje de graduación a Tolú y Coveñas, organizado de forma privada por ellos mismos y sus familias, sin vínculos con la institución educativa.

    La Superintendencia advirtió que continuará ejerciendo labores de inspección y control sobre las empresas habilitadas para prestar este tipo de servicio en el país.

    Más noticias de Bello


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.